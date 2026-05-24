Ці побутові прилади треба обов’язково відключати від розетки, щоб уникнути небезпеки

Багато людей залишають побутову техніку увімкненою у розетку навіть тоді, коли не користуються нею. Проте фахівці попереджають: деякі прилади можуть становити серйозну небезпеку для дому навіть у режимі очікування. Перепади напруги, перегрівання чи несправність проводки здатні призвести до короткого замикання чи навіть пожежі. Саме тому експерти радять обов’язково відключати деяку техніку від електромережі, особливо перед сном і виходом із дому.

Електрочайник і кавоварка

Електрочайники та кавоварки вважаються одними з найнебезпечніших приладів на кухні. Навіть сучасна техніка може перегріватися через несправність кнопок, накип і проблеми з електрикою. Особливо ризиковано залишати їх увімкненими на ніч або під час відсутності вдома.

Фахівці радять після використання не лише вимикати прилад кнопкою, а й повністю витягувати вилку з розетки.

Обігрівачі та вентилятори

Такі прилади споживають багато електроенергії та сильно нагріваються. Якщо залишити їх без нагляду, ризик перегріву або короткого замикання значно зростає.

Експерти наголошують: обігрівачі й вентилятори категорично не можна залишати працювати вночі або поруч із тканинами та меблями.

Праска та фен

Багато людей забувають вимкнути праску чи фен після використання.

Навіть якщо техніка має автоматичне вимкнення, несправність системи чи старі дроти можуть стати причиною займання.

Саме тому фахівці радять завжди повністю відключати такі прилади від розетки одразу після використання.

Зарядні пристрої

Залишені у розетці зарядки також можуть бути небезпечними. Дешеві або пошкоджені адаптери іноді перегріваються навіть без підключеного телефона. Крім того, постійне перебування зарядного пристрою у розетці поступово скорочує термін його служби.

Особливо небезпечно використовувати старі або неоригінальні зарядки.

Мікрохвильова піч і телевізор

Фахівці радять відключати від мережі й техніку, яка постійно перебуває у режимі очікування.

Мікрохвильовки, телевізори та інша електроніка можуть постраждати через перепади напруги, особливо під час грози.

Крім безпеки, це також допомагає зменшити споживання електроенергії.

