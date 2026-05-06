Ці помідори не бояться фітофтори та не потребують щоденного догляду: три сорти для щедрого врожаю

Виростити хороший урожай томатів можна навіть без постійного догляду. Деякі сорти помідорів добре переносять несприятливі умови, рідше хворіють на фітофтороз і гарно плодоносять.

Про це розповів селекціонер Микола Завальний, пише Gazeta.ua.

Одним із найневибагливіших сортів він назвав «Мікадо рожевий». Це середньостиглі томати невисокого росту із солодкими плодами, які добре підходять для салатів і томатного соку.

Серед популярних сортів також — «Волове серце». Такі помідори виростають великими та соковитими, а вага плодів може сягати 300–500 грамів. Сорт дає гарний урожай навіть на бідному ґрунті й не потребує складного догляду, однак чутливий до різких перепадів температури.

Ще один витривалий сорт — «Де Барао ранній». Плоди мають сливоподібну форму та підходять як для салатів, так і для засолювання чи приготування соку. Томати формують потужну кореневу систему, хоча потребують регулярного поливу.

Щоб захистити розсаду від фітофторозу, перед висаджуванням у відкритий ґрунт садівникам радять обробити рослини 1-відсотковим розчином бордоської рідини. Її можна придбати готовою або приготувати самостійно з мідного купоросу та гашеного вапна.

Обприскувати помідори рекомендують увечері та лише за сухої погоди. Водночас усі ці сорти потребують регулярного поливу, але без надмірного перезволоження.

