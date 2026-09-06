Ці помилки призводять до гниття картоплі: що робити, щоб бульби збереглися до весни

Як правильно зберігати картоплю / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Зібрати гарний урожай картоплі — лише половина справи. Не менш важливо правильно підготувати бульби до зберігання, адже навіть здорова картопля може почати гнити вже через кілька тижнів після закладання в льох. Найчастіше причиною стають волога, недостатня вентиляція, різкі перепади температури та неправильна підготовка врожаю.

Не закладайте на зберігання пошкоджену картоплю

Одна з найпоширеніших помилок — засипати всі бульби в одне місце, не перебравши їх після викопування. Картоплини з порізами, тріщинами, вм’ятинами, слідами хвороб або гниллю краще відразу відкласти.

Реклама

Пошкоджена бульба швидше втрачає захисні властивості, а інфекція може поширитися на сусідню картоплю. Особливо небезпечно залишати в загальній купі навіть одну явно гнилу картоплину.

Реклама

Не поспішайте одразу ховати врожай у льох

Після збирання картоплю бажано залишити на певний час у сухому, прохолодному та добре провітрюваному місці. За цей період шкірка підсихає, а невеликі пошкодження можуть зарубцюватися.

Водночас не варто залишати бульби надовго під прямим сонцем. Зеленіння картоплі свідчить про накопичення соланіну, тому позеленілі бульби не використовують у їжу.

Головний ворог — надмірна вологість

Якщо в приміщенні сиро, картопля швидко починає псуватися. На поверхні бульб може накопичуватися конденсат, створюючи сприятливі умови для розвитку грибкових і бактеріальних хвороб.

Для тривалого зберігання картоплі потрібне прохолодне, темне та добре вентильоване приміщення. Орієнтовно оптимальною вважається температура близько 4-7 °C, хоча точні умови залежать від сорту та призначення картоплі.

Реклама

Не варто ставити ящики безпосередньо на холодну бетонну підлогу. Краще використовувати піддони або дерев’яні решітки, щоб повітря могло циркулювати знизу.

Не створюйте величезну щільну купу

Картопля під час зберігання продовжує дихати й виділяти тепло та вологу. Якщо насипати її дуже товстим шаром і перекрити доступ повітря, всередині купи можуть виникати несприятливі умови, а гниль поширюватиметься швидше.

Для льоху краще використовувати ящики, сітки або засіки з нормальною вентиляцією. Періодично врожай потрібно оглядати та без жалю прибирати бульби, які почали псуватися.

Темрява також має значення

Картоплю не можна зберігати на світлі. Під його впливом бульби зеленіють і накопичують соланін. Тому навіть якщо в приміщенні сприятлива температура, воно має бути темним.

Реклама

Ще одна помилка — зберігати картоплю разом з овочами та фруктами без урахування їхніх особливостей. Наприклад, яблука виділяють етилен, який може впливати на стан картоплі, тому їх не варто зберігати разом.

Новини партнерів

Новини партнерів