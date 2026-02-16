ТСН у соціальних мережах

Ці помилки в макіяжі додають вам 5–10 років: перевірте, чи не робите їх щодня

Макіяж здатен освіжити обличчя, підкреслити доглянутість і навіть створити легкий ліфтинг-ефект. Але лише за умови, що техніка нанесення відповідає віковим змінам шкіри.

Макіяж, що додає років: помилки

Макіяж, що додає років: помилки / © Фото з відкритих джерел

Невдало підібрані текстури, надлишок пудри чи занадто графічні лінії можуть додати 5–10 років навіть молодим жінкам. Розповідаємо, які помилки в макіяжі найчастіше роблять у різному віці та як мати молодший вигляд без ефекту «маски».

20+ років: коли макіяж «перевантажує» молодість

У цьому віці шкіра зазвичай має природне сяйво, тому надмір косметики лише перекриває її свіжість. Щільний контуринг, занадто темні брови з різкими лініями, масивні накладні вії та багатошарові текстури роблять образ важким.

Що працює краще:

  • легка тональна основа або ВВ-крем;

  • природно оформлені брови;

  • один акцент — або очі, або губи;

  • мінімалізм замість багатошаровості.

30+ років: помилка щільної матовості

Після 30 років з’являються перші ознаки втоми, і багато хто намагається приховати їх щільною пудрою чи вираженим контурингом. У результаті шкіра виглядає сухішою, а текстура — помітнішою.

Як зробити макіяж після 30 омолоджуючим:

  • обирати легкі сяйливі тональні засоби;

  • наносити кремові рум’яна на верхню частину вилиць (ефект ліфтингу);

  • замінити чітку підводку м’яко розтушованими тінями;

  • використовувати блиск або сатинову помаду замість глухо-матової.

40+ років: обережно з підводкою і щільними текстурами

Після 40 щільні тональні засоби та сухі текстури можуть забиватися у зморшки, підкреслюючи рельєф шкіри. Підведення нижньої повіки чи обведення очей по колу візуально звужує погляд.

Щоб макіяж не додавав років:

  • обирайте легку основу з природним сяйвом;

  • підкреслюйте лише верхній ряд вій;

  • надавайте бровам природної густоти без різкої графіки;

  • уникайте надмірної кількості пудри.

50+ років: зволоження — ключ до молодшого вигляду

Після 50 років шкіра втрачає вологу та щільність. Сухі текстури, темний бронзер і велика кількість пудри роблять обличчя тьмяним.

Найкращий макіяж після 50:

  • зволожувальні тональні креми;

  • кремові рум’яна замість сухих;

  • мінімум хайлайтера для м’якого світіння;

  • теплі відтінки сатинових або глянцевих помад.

60+ років: легкість замість щільності

Головна помилка — багатошаровість. Щільні покриття підкреслюють текстуру шкіри та додають віку.

Оптимальний варіант:

  • легкий тонувальний або CC-крем;

  • стриманий макіяж очей із фокусом на верхніх віях;

  • зволожувальні помади нейтрально-рожевих або коралових відтінків;

  • відмова від матових фінішів.

70+ років і старше: принцип «менше — краще»

У цьому віці макіяж має підкреслювати доглянутість, а не намагатися приховати природні зміни. Надлишок косметики обтяжує риси обличчя.

Що обрати:

  • легкі зволожувальні тональні засоби;

  • мінімум туші;

  • м’які відтінки помади з делікатним сяйвом;

  • максимально природний фініш.

Макіяж повинен підкреслювати, а не маскувати. Адаптуйте текстури до стану шкіри, робіть один виразний акцент і не перевантажуйте обличчя шарами косметики. Саме легкість, сяйво та грамотна техніка допомагають виглядати молодше без радикальних змін.

