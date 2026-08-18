Ці популярні рослини можуть отруїти собаку: що краще не садити біля дому

Наперстянка / © Credits

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Яскраві квіти в саду можуть становити приховану загрозу для домашніх улюбленців. Наперстянка, олеандр і гліцинія містять токсичні речовини, а їхнє поїдання може спричинити у собак серйозне отруєння.

Про це повідомило видання House Beautiful з посиланням на експерта із безпеки дому Ніла Маккензі.

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Наперстянка

Наперстянка часто прикрашає сади завдяки високим стеблам із яскравими квітами, однак для собак вона токсична. Небезпеку становлять усі частини рослини — листя, квіти та навіть вода у вазі, де стояли зрізані стебла.

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Якщо собака з’їсть наперстянку, у неї можуть виникнути блювання та порушення серцевого ритму, а у важких випадках — колапс. Як безпечнішу альтернативу експерт радить обирати троянди.

Олеандр

Ще одна небезпечна рослина — олеандр, популярний завдяки вічнозеленому листю та барвистим квітам. Його токсичні речовини можуть впливати на нервову систему та серце тварини.

Серед можливих ознак отруєння — надмірне слиновиділення, тремор, блювання та утруднене дихання. У такому разі собаці необхідна термінова ветеринарна допомога. Замість олеандра у саду можна висадити камелії або соняшники, які вважаються безпечнішими для собак.

Гліцинія

Гліцинію легко впізнати за каскадами фіолетових квітів, якими часто прикрашають стіни, арки та перголи. Проте її насіння та насіннєві коробочки містять токсичні сполуки.

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Їхнє поїдання може спричинити у собаки багаторазове блювання, діарею та млявість. Альтернативою гліцинії можуть стати плетисті троянди або зірчастий жасмин.

Власникам собак радять перевіряти рослини перед висаджуванням у саду за перевіреними переліками токсичних видів. Якщо тварина з’їла частину потенційно небезпечної рослини, слід одразу звернутися до ветеринара. За можливості варто взяти із собою зразок рослини, адже симптоми отруєння можуть з’явитися не відразу.

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