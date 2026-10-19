Ці популярні стрижки додають віку: стилісти не рекомендують їх робити, особливо жінкам за 50

Вдало підібрана стрижка здатна освіжити обличчя, підкреслити вилиці та зробити образ сучаснішим без радикальних змін. Водночас деякі звичні зачіски можуть візуально обтяжувати риси, акцентувати увагу на зморшках або позбавляти волосся бажаного об’єму. Особливо це помітно після 50 років, коли змінюються його густота, текстура та природний блиск. Розповідаємо, які популярні стрижки варто залишити в минулому та на що краще звернути увагу.

Надто коротке волосся без форми. Коротка стрижка може мати дуже стильний вигляд, але рівномірно вкорочене волосся без текстури й об’єму іноді робить образ суворішим, особливо якщо зачіска не враховує форму обличчя і напрямок росту волосся. Альтернатива — текстурований піксі або короткий боб із м’якими пасмами біля обличчя.

Довге волосся з рівним зрізом. Довжина сама собою не додає віку, однак тонке волосся з прямим важким зрізом може здаватися менш об’ємним, особливо на кінчиках. Щоб зачіска мала повітряний і динамічний вигляд, можна додати делікатні шари або оформити пасма біля обличчя. Важливо зберегти достатню густоту кінчиків, а не надмірно філірувати волосся.

Густий прямий чубчик. Щільний чубчик до брів може візуально скорочувати обличчя і привертати увагу до зони навколо очей. На тонкому або рідкому волоссі він також іноді має важкий вигляд. Ідеальний варіант — подовжений чубчик-метелик або косий чубчик, який плавно переходить в основну довжину.

Рівний боб без об’єму. Класичний боб залишається актуальним, але його невдала форма може підкреслювати важку лінію нижньої щелепи або робити форму зачіски пласкою, особливо якщо волосся позбавлене природного об’єму. Щоб освіжити образ, варто розглянути м’який боб із легким градуюванням або подовжені передні пасма.

Надто дрібні тугі кучері. Сама кучерява текстура не робить жінку старшою. Проте щільні завитки однакової довжини, укладені в жорстку округлу форму, можуть візуально обтяжувати зачіску. Сучасніший вигляд мають природні хвилі, рухливі локони та стрижки, які враховують напрямок завитка.