Ці "поради" можуть зашкодити вашому улюбленцю: 10 небезпечних міфів про тварин

10 міфів про котів і собак, які можуть зашкодити вашому улюбленцю / © Associated Press

З появою нових досліджень у ветеринарній медицині багато звичних правил догляду за домашніми тваринами визнано застарілими. Ветеринари та поведінкові експерти наголошують: сліпе дотримання старих порад може поставити під загрозу здоров’я котів і собак.

Про це повідомило видання thesprucePETS.

Одним із найпоширеніших міфів залишається переконання, що молоко корисне для котів. Насправді більшість дорослих котів не переносять лактозу, тому коров’яче молоко часто викликає розлади травлення та зневоднення. Безпечнішою альтернативою є спеціальні безлактозні «котячі» суміші.

Ще один небезпечний міф — що сухий корм чистить зуби. Як пояснюють ветеринари, коти та собаки зазвичай ковтають гранули, не розжовуючи їх достатньо, тому ефекту очищення не відбувається. Єдиний виняток — спеціальні стоматологічні дієти з маркуванням VOHC, які справді допомагають зменшити наліт.

Серед старих методів виховання часто згадується аверсивне дресування — покарання, електронні нашийники, крики або ланцюги. Поведінкові експерти попереджають: такі методи ґрунтуються на страху, можуть спричинити агресію, зруйнувати довіру до власника й погіршити психічний стан тварини. Сучасний підхід базується на позитивному підкріпленні — винагороді за правильну поведінку.

Не менш шкідливою є практика використовувати клітку як покарання. Експерти наголошують: клітка має бути безпечним і спокійним місцем для собаки, а не способом дисципліни. Покарання втрачає сенс, якщо минає більше кількох секунд після небажаної дії — тварина просто не розуміє причини.

Ще один поширений міф — що ветеринар потрібен лише тоді, коли тварина захворіла. Насправді профілактичні огляди допомагають виявити проблеми на ранніх стадіях, своєчасно зробити щеплення та скоригувати раціон або поведінку.

Деякі власники досі вірять, що часник відлякує бліх. Проте ветеринари застерігають: ця рослина містить сполуки, токсичні для котів і собак, а ефекту від неї немає.

Не відповідає дійсності й фраза, що «старих собак не навчають новим командам». Дресування у будь-якому віці допомагає підтримувати активність, увагу й мислення тварини, зміцнюючи зв’язок із власником. Головне — враховувати фізичні можливості літнього собаки.

Ще одна хибна думка — що домашнім котам не потрібна обробка від бліх, якщо вони не виходять надвір. Насправді яйця бліх можуть потрапляти в оселю на взутті чи через інші тварини. Без профілактики навіть кіт, який живе лише у квартирі, може заразитися.

Також варто пам’ятати: догляд за зубами обов’язковий. Нехтування гігієною ротової порожнини призводить до болю, запалення, втрати зубів і навіть ураження внутрішніх органів. Регулярне чищення зубів — найкраща профілактика.

І насамкінець — ще один міф: кішок неможливо дресувати. Фахівці запевняють, що кішки добре піддаються тренуванням, особливо коли використовуються ласощі та позитивне підкріплення. Це допомагає тварині розвиватися і покращує взаєморозуміння з господарем.

Ветеринари наголошують: поширення хибних порад часто спричинене звичками, старими джерелами та дезінформацією в мережі. Перевіряти інформацію варто лише у фахівців — ветеринарів або сертифікованих тренерів.

Нагадаємо, коли надворі холодає, багато власників собак замислюються, чи потрібно одягати своїх улюбленців у пальто або куртку. Експерти запевняють: усе залежить від породи, розміру, віку та навіть стану здоров’я тварини.