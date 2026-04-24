Ці предмети категорично заборонено протирати дезінфекційними серветками

Вологі серветки стали незамінними помічниками у швидкому прибиранні. Але це може зіпсувати дорогі меблі та навіть нашкодити дітям через агресивні компоненти.

Про це пише The Spruce.

«Більшість дезінфекційних серветок містять агресивні синтетичні хімічні речовини, які можуть пошкодити та знебарвити певні поверхні та матеріали у вашому домі», — пояснюють експерти.

Які поверхні не можна протирати дезінфекційними серветками

Вінілові поверхні

Ці серветки не підходять для вінілових поверхонь. Вони можуть спричинити зміну кольору, вицвітання або руйнування матеріалу з часом.

Дитячі іграшки

Може здатися цілком логічним швидко протерти іграшки дитини дезінфекційною серветкою, щоб вона могла одразу продовжити гру. Однак важливо пам’ятати, що малюки часто люблять брати іграшки до рота, і вам слід подбати про те, щоб вони не вдихали хімічні речовини, що містяться у засобах, якими ви користуєтесь.

Миски для домашніх тварин

Посуд для тварин також не варто протирати такими серветками. Хімічні речовини, що містяться в дезінфекційних серветках, можуть викликати проблеми зі здоров’ям улюбленців.

Шкіряне або замшеве взуття та меблі

Вироби зі шкіри або замші особливо чутливі до хімічних засобів, тому ви можете завдати більше шкоди, ніж користі. Тому краще використовувати спеціальний засіб для шкіри або замші.

Дерев’яні поверхні

Дерево є делікатним матеріалом, який може деформуватися або висихати, якщо для його чищення використовувати неправильні засоби.

Електронні екрани

Очищення екранів, таких як телевізорів, смартфонів, планшетів та ноутбуків, дезінфекційними серветками може призвести до зняття антиблікового та олеофобного покриття з екранів, що спричинить їхнє постійне пошкодження.

Предмети для приготування їжі

Для чищення таких предметів, як обробні дошки, ножі та посуд, завжди використовуйте гарячу мильну воду.

