Ці прізвища означають, що ви походите зі шляхетського роду: перевірте своє

Значення українських прізвищ / © pixabay.com

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Чи могли ваші предки належати до української шляхти, а в родині про це збереглося лише прізвище? Така можливість справді існує. В Україні століттями жили шляхетські родини, які мали власні герби, земельні володіння, брали участь у військовій службі та місцевому управлінні. Частина їхніх прізвищ збереглася до наших днів.

Історики досліджують походження таких родин за архівними документами, родоводами та історичними реєстрами. Зокрема, у науковій праці історика Ігоря Смутка «…Шляхта Перемишльської землі (XIV–XVIII ст.). Родоводи» описано десятки родин, серед яких є прізвища, знайомі й сучасним українцям.

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Прізвища, які зустрічаються в історії української шляхти

Серед родин, чиї родоводи досліджували історики, є такі:

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Бандрівські — один із родів, згаданих у генеалогічному дослідженні шляхти Перемишльської землі.

Баранецькі — прізвище зафіксоване серед історичних шляхетських родин цього регіону.

Бачинські — родина, історію якої досліджували в контексті шляхти.

Бережанські — належать до переліку родів, представлених у генеалогічній праці.

Білинські — прізвище також зустрічається в історичних родовідних матеріалах.

Боберські — одна з родин, згаданих у дослідженні.

Боярські — прізвище, зафіксоване серед шляхетських родів Перемишльської землі.

Криницькі — належать до родин, історію яких описано в генеалогічних матеріалах.

Кропивницькі — згадуються серед досліджених шляхетських родів.

Кульчицькі — ще одне прізвище з історичного переліку шляхетських родин.

Чи свідчить закінчення прізвища про шляхетське походження

Багато українців звертають увагу на прізвища із закінченнями «-ський», «-цький», «-евич» та «-ович». Деякі з них справді зустрічаються в історичних документах про шляхту. Проте такі закінчення не були винятковою ознакою аристократичного походження.

Наприклад, прізвища на «-ський» нерідко утворювалися від назв населених пунктів або місцевостей. А форми на «-ович» та «-евич» могли вказувати на ім’я батька чи предка. Подібні прізвища мали представники різних суспільних верств.

Тому визначити шляхетське коріння лише за звучанням прізвища неможливо. Потрібно встановити, чи належали до конкретного шляхетського роду саме ваші предки.

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