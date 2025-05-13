Ці продукти лише зіпсують напій: що в жодному разі не можна додавати в каву

Розповідаємо, які продукти краще не додавати в каву, бо вони зіпсують смак улюбленого напою. Про це пише ресурс «Главред».

Кислі продукти. Дехто любить пити каву з лимоном, але професійні баристи не рекомендують поєднувати напій з цитрусовими. Однак є виключення — це апельсинова цедра, яка зробить напій більш пікантним. Справа в тому, що через кислі продукти можуть згорнутися молоко чи вершки, які часто додаються до кави.

Штучні вершки також не підійдуть для покращення смаку кави. Експерти говорять, що ці домішки містять у своєму складі гідрогенізовані олії, різні загусники та інші хімічні складники, які не дуже корисні для здоров’я.

Протеїновий порошок. Якщо ви вживаєте протеїновий порошок, то не варто його поєднувати з кавою. Оскільки ця суміш перетворить ароматний смачний напій на неприємну грудкувату масу, яку просто буде неможливо пити.

Штучні підсолоджувачі можуть зробити каву смачнішою, але за рахунок шкоди для здоров’я. До того ж, синтетичні підсолоджувачі перебиватимуть насичений смак та аромат напою.

Рисове молоко. На сьогодні є багато різновидів рослинного молока — вівсяне, мигдалеве, соєве. Таке молоко ідеально поєднується з кавою, підсилюючи її смак. Однак не варто додавати в напій рисове молоко, як зазначають експерти, воно практично не має білка, тому погано збиватиметься.