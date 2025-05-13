- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 2 хв
Ці продукти лише зіпсують напій: що в жодному разі не можна додавати в каву
Так, деякі інгредієнти покращують і розкривають смак кави, втім є такі складники, які не варто додавати в напій, бо вони зроблять його несмачним.
Розповідаємо, які продукти краще не додавати в каву, бо вони зіпсують смак улюбленого напою. Про це пише ресурс «Главред».
Які продукти не можна додавати в каву, бо вони зіпсують її смак
Кислі продукти. Дехто любить пити каву з лимоном, але професійні баристи не рекомендують поєднувати напій з цитрусовими. Однак є виключення — це апельсинова цедра, яка зробить напій більш пікантним. Справа в тому, що через кислі продукти можуть згорнутися молоко чи вершки, які часто додаються до кави.
Штучні вершки також не підійдуть для покращення смаку кави. Експерти говорять, що ці домішки містять у своєму складі гідрогенізовані олії, різні загусники та інші хімічні складники, які не дуже корисні для здоров’я.
Протеїновий порошок. Якщо ви вживаєте протеїновий порошок, то не варто його поєднувати з кавою. Оскільки ця суміш перетворить ароматний смачний напій на неприємну грудкувату масу, яку просто буде неможливо пити.
Штучні підсолоджувачі можуть зробити каву смачнішою, але за рахунок шкоди для здоров’я. До того ж, синтетичні підсолоджувачі перебиватимуть насичений смак та аромат напою.
Рисове молоко. На сьогодні є багато різновидів рослинного молока — вівсяне, мигдалеве, соєве. Таке молоко ідеально поєднується з кавою, підсилюючи її смак. Однак не варто додавати в напій рисове молоко, як зазначають експерти, воно практично не має білка, тому погано збиватиметься.
Сиропи без цукру. Сиропи також містять купу барвників та інших хімічних елементів, які вкрай шкідливі для здоров’я. Навіть ті, що не містять цукру, користі точно не принесуть. До того ж, вони погіршуватимуть, а не покращуватимуть смак кави. Тому баристи рекомендують використовувати натуральні продукти, навіть якщо там міститиметься цукор.