Ці продукти не можна готувати в каструлі з нержавійної сталі: поради професійних кухарів

Нержавійна сталь вважається одним із найпопулярніших матеріалів для кухонного посуду. Вона довговічна, не ржавіє та має гарний вигляд. Проте навіть такий універсальний матеріал має свої обмеження. Деякі продукти після приготування в такому посуді можуть втратити смак, змінити текстуру або навіть нашкодити самому посуду. Професійні кухарі знають ці нюанси і завжди враховують їх.

Кислі страви з тривалим приготуванням. Томати, оцет, лимонний сік — продукти з високою кислотністю. Якщо готувати їх довго в каструлі з нержавійної сталі, це може вплинути на смак страви. Вона набуває легкого металевого присмаку, особливо якщо посуд не найвищої якості. Кухарі радять використовувати емальований або керамічний посуд для таких страв, особливо якщо це соуси або тушковані страви.

Молочні продукти. Молоко, вершки та соуси на їх основі легко пригорають у посуді з нержавійної сталі. Це відбувається через нерівномірний розподіл температури, якщо посуд не має товстого дна. У результаті страва псується, а каструлю потім складно відчистити. Професіонали рекомендують або постійно помішувати такі страви, або використовувати посуд із антипригарним покриттям.

Яйця та страви з них. Яйця дуже швидко прилипають до поверхні з нержавійної сталі, особливо якщо не дотримано температурного режиму. Це стосується омлетів, яєчні або навіть варіння яєць без достатньої кількості води. Щоб уникнути проблем, кухарі радять використовувати добре розігрітий посуд і достатню кількість жиру, чи вибирати інший тип посуду.

Крупи без достатньої кількості води. Рис, гречка чи інші крупи можуть легко пригоріти, якщо порушити пропорції води. Нержавійна сталь не вибачає помилок: навіть невелика нестача води призводить до пригорання. Тому важливо чітко дотримуватися рецептури і контролювати процес приготування.