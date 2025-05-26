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Ці прості трюки зроблять вашу квартиру розкішною: ремонт робити не доведеться
Ваша оселя може мати стильний і дорогий вигляд, якщо дотримуватися цих простих рекомендацій щодо її облаштування.
Насправді, інтер’єр, який має розкішний вигляд, не потребує величезних витрат коштів. Дизайнери говорять, що трохи правильного світла, текстилю й уваги до деталей допоможуть отримати оселю своєї мрії. Спробуйте, і ваша квартира стане не лише гарною, а й перетвориться на місце сили, комфорту та натхнення.
Які прийоми допоможуть перетворити навіть просту квартиру на оселю мрії
Правильне освітлення. Звичайне світло робить помешкання незатишним. Дизайнери рекомендують замінити його на м’яке освітлення. Для цього підійдуть підлогові та настільні лампи, гірлянди, розумні лампочки із теплим сяянням. Рекомендовано використовувати лампи теплого білого кольору, саме вони створюють затишок, роблять меблі візуально багатшими.
Високі штори створюють ефект «розкішного інтер’єру». Якщо ви хочете, щоб ваше помешкання мало дорогий вигляд, повісьте штори на 15 сантиметрів вище вікна. Таким чином можна візуально «витягнути» стіни і надати своєму помешканню правильних архітектурних рис. Найкраще вибирати штори з льону, оксамиту, щільної бавовни. Ці тканини завжди асоціювалися зі статусом та великими статками.
Ручки на меблях. Це важлива деталь, яка створюватиме атмосферу розкоші й затишку водночас. Експерти рекомендують замінити стандартні ручки на декоративні, щоб отримати відчуття дорогого та стильного інтер’єру.