Ці речі на кухні потрібно міняти частіше, ніж ви думаєте

Що потрібно міняти на кухні

Реклама

Більшість із нас звикли користуватися кухонним приладдям до останнього моменту: поки не відпаде ручка у сковорідки, не розвалиться на частини дошка чи не перетвориться на безформну масу губка для посуду. Проте кожна річ і та яка є на вашій кухні має свій чіткий термін придатності. Використання старих речей — це не лише питання естетики, а насамперед ризик для здоров’я через накопичення бактерій та виділення токсинів.

Які речі та як часто потрібно міняти

Губка для посуду: кожні 1–2 тижні

Цей предмет є справжнім рекордсменом за рівнем забруднення в усьому домі. Вчені встановили, що на одному кубічному сантиметрі губки може мешкати до 54 мільярдів бактерій, що значно перевищує їхню кількість навіть в унітазі. Пориста структура, постійна волога, залишки їжі та тепло створюють ідеальні умови для розмноження кишкової палички, сальмонели та стафілокока.

Хоча дехто намагається дезінфікувати губки в мікрохвильовці чи окропом, це допомагає лише частково: найстійкіші мікроорганізми виживають і починають розмножуватися ще швидше за відсутності конкуренції. Оскільки упаковка губок коштує значно дешевше, ніж лікування інфекцій, міняти їх слід кожні один-два тижні.

Реклама

Як альтернативу можна використовувати силіконові губки, які легко мити в посудомийці, або серветки з мікрофібри, придатні для прання за високих температур.

Обробна дошка: залежить від стану

Глибокі подряпини та порізи на поверхні дошки — це не просто ознаки зносу, а приховані резервуари для мікроскопічних часток їжі, які неможливо вимити. Саме в таких борозенках оселяються небезпечні патогени від сирої риби чи м’яса.

Якщо на пластиковій дошці з’явилися глибокі сліди від ножа, її слід замінити негайно, оскільки дезінфекція тут уже не допоможе.

Дерев’яні дошки мають природні антибактеріальні властивості та служать довше (від 3 до 5 років), але якщо дерево стало шорстким, волокнистим або розтріскалося, його також пора оновити.

Реклама

Використовуйте мінімум дві різні дошки — одну суто для сирого м’яса та риби, а іншу для решти продуктів, щоб уникнути перехресного зараження.

Пластикові контейнери: 2–3 роки

Пластик має властивість деградувати з часом. Помутніння, зміна кольору або поява мікротріщин свідчать про те, що матеріал починає руйнуватися. Найшвидше зношуються ті ємності, які регулярно ставлять у мікрохвильову піч, оскільки висока температура прискорює деградацію, через що можуть виділятися шкідливі фталати та бісфенол.

Якщо контейнер має тріщини, деформовану кришку або неприємний запах, який не вимивається, — його час викинути. У середньому пластик служить 2–3 роки, а скляні контейнери є безпечнішою і довговічнішою альтернативою.

Тефлонові сковороди: 3–5 років

Антипригарне покриття не є вічним. Будь-які сколи, подряпини або потертості роблять сковорідку небезпечною, оскільки пошкоджений тефлон при нагріванні починає виділяти токсичні сполуки. Навіть якщо посуд «ще цілком нормально смажить», але покриття почало здуватися чи відшаровуватися до металу — його не можна використовувати.

Реклама

Продовжити життя такому посуду допоможе використання лише дерев’яних або силіконових лопаток, відмова від абразивних мийних засобів та уникнення різкого охолодження гарячого металу холодною водою. Дешеві моделі зазвичай служать 1–2 роки, якісніші — до 5 років.

Дерев’яні лопатки та ложки: 2–5 років

Через свою пористість дерево активно вбирає вологу, жири та запахи. З роками такі прилади розсихаються, розшаровуються або темніють. Саме в тріщинах на деревині оселяються колонії бактерій.

Щоб прилади служили довше, їх не можна мити в посудомийній машині — лише вручну з подальшим швидким сушінням та періодичним змащуванням мінеральним маслом. Якщо лопатка стала шорсткою або на ній з’явилися м’які ділянки — настав час для заміни.

Спеції та приправи: 1–3 роки

Хоча спеції не псуються так, як звичайна їжа, вони поступово втрачають свій смак, колір та аромат.

Реклама

Молоті приправи (паприка, куркума, перець) видихаються найшвидше — приблизно за пів року або рік.

Цілі спеції, такі як палички кориці, зерна перцю чи гвоздика, можуть зберігатися до 3 років.

Сушені трави (кріп, базилік) втрачають силу за 1–2 роки.

Перевірити якість просто: розітріть дрібку пальцями — якщо аромат слабкий, спецію пора оновити.

Реклама

Кухонні рушники: залежить від використання

Текстиль на кухні збирає бактерії так само інтенсивно, як і губка. Рушники для рук слід прати кожні 2–3 дні, а ті, що використовуються для посуду — щодня або через день. Запах вогкості є чітким сигналом, що тканина вже не чиста.

Повністю оновлювати весь запас рушників рекомендується раз на 1–2 роки, оскільки в волокнах накопичуються забруднення, які не виводяться звичайним пранням.

Фільтр для води: за інструкцією

Картриджі у фільтрах-глечиках потрібно міняти суворо за інструкцією, зазвичай кожні 1–3 місяці. Прострочений фільтр не просто перестає очищувати — він стає джерелом забруднення, оскільки в ньому накопичуються домішки та розмножуються бактерії, які з часом починають вимиватися прямо у вашу склянку. Фільтри під мийку служать довше (до року), але також потребують вчасної заміни.

Віночки та тертки: 3–5 років

Металеві предмети з часом втрачають свою функціональність: віночки можуть деформуватися або іржавіти на зварних швах, а тертки тупляться і вкриваються зазубринами.

Реклама

Якщо тертка починає рвати продукти замість того, щоб акуратно їх різати, або на металі з’явився темний наліт — це ознака того, що пора купувати нову річ.

Ножі: точити, а не викидати

Якісний ніж — це покупка на десятиліття, якщо за ним правильно доглядати. Його не потрібно викидати, коли він стає тупим, але необхідно регулярно заточувати (раз на 2–4 місяці). Тупий ніж небезпечніший, бо він потребує більше зусиль і може легко зірватися, спричинивши поріз.

Міняти ніж слід лише тоді, коли лезо має сильні сколи, ручка стала хитатися або полотно металу стало занадто тонким від багатьох заточувань.

Щоб не тримати все в голові, зручно створити список і повісити його на видному місці:

Реклама

Кожні 1–2 тижні міняти губки.

Щодня або через день рушники.

Раз на 1–3 місяці міняти фільтр для води.

Щорічно робити ревізію спецій та огляд стану дощок.

Раз на 2–3 роки міняти пластик та дерев’яні прилади.

Раз на 3–5 років міняти тефлонові сковорідки.

Регулярне оновлення кухонного арсеналу — це не марнотратство, а турбота про безпеку вашої родини.