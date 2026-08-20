Ці речі не варто фотографувати, бо можна накликати на себе біду: народні прикмети

Що не можна фотографувати / © www.freepik.com/free-photo

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Фотографія давно стала звичайною частиною повсякденного життя, однак у народних традиціях із нею пов’язували чимало прикмет і забобонів. Вважалося, що зображення може зберігати певну «енергію» людини, дому або важливої події, тому деякі речі краще не фотографувати. Звичайно, наукових доказів того, що світлина здатна накликати біду, немає. Але такі повір’я цікаві як частина народної культури й досі зустрічаються в різних сімейних традиціях.

Не варто фотографувати людину, яка спить

Одна з найвідоміших прикмет стосується фотографування сплячих людей. Особливо часто застереження стосувалося маленьких дітей. Наші предки вважали сон особливим, майже сакральним станом, коли людина є найбільш вразливою.

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Через це фотографувати сплячу людину вважалося небажаним. Існувало повір’я, що таким чином можна «порушити» її спокій або навіть накликати проблеми зі здоров’ям.

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Сьогодні це правило має радше практичне пояснення: спалах або звук камери можуть просто розбудити людину.

Дзеркало із відображенням людини

Із дзеркалами пов’язано чи не найбільше містичних прикмет. У народних віруваннях дзеркальну поверхню сприймали як особливий предмет, який нібито може відображати не лише зовнішність, а й енергетику людини.

Тому фотографування себе або іншої людини через дзеркало в деяких традиціях вважалося небажаним. Особливо остерігалися фотографій, де в одному кадрі присутні люди та відображення.

Раціональних підстав побоюватися таких фотографій немає, проте саме дзеркало протягом століть залишалося одним із найпоширеніших символів містичних народних повір’їв.

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Порожній будинок або занедбане місце

Старі покинуті будинки, руїни та занедбані приміщення також потрапили до переліку речей, які забобонні люди не радили фотографувати без особливої потреби.

Вважалося, що такі місця накопичують негативну енергію, а фотографія нібито може «перенести» її в дім того, хто зробив знімок.

Насправді занедбані будівлі можуть становити цілком реальну небезпеку через нестійкі конструкції, скло, цвяхи та інші травмонебезпечні предмети. Тому під час таких фотосесій варто насамперед думати не про прикмети, а про безпеку.

Похоронні атрибути та місця

У народній традиції смерть завжди була оточена великою кількістю обмежень. Через це деякі люди й сьогодні вважають поганою прикметою фотографувати похоронні процесії, труну або інші атрибути, пов’язані зі смертю.

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Такі забобони пов’язані передусім із повагою до померлого та переживаннями близьких. Тому навіть якщо людина не вірить у прикмети, фотографувати такі моменти без дозволу родини — не найкраща ідея.

Годинник, який зупинився

У деяких народних повір’ях зупинений годинник вважався символом завершення певного життєвого етапу. Якщо такий годинник фотографували, забобонні люди могли сприймати це як недобрий знак.

Особливо насторожено ставилися до годинника, який зупинився в момент смерті людини. Його фотографування могло сприйматися як небажане втручання в пам’ять про померлого.

З погляду здорового глузду зупинений годинник означає лише те, що механізм перестав працювати або розрядився.

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