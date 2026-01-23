Ці рослини можуть цвісти навіть взимку: які квіти варто посадити у січні

Які квіти посадити у січні

Середина зими лише на перший погляд здається періодом спокою для садівників. Але це не зовсім так. Саме в січні можна створити фундамент для квітучого подвір’я, яке почне наповнюватися барвами вже наприкінці лютого.

Експерти радять використовувати початок року для висіву насіння в домашніх умовах, зосереджуючись на холодостійких видах однорічників та багаторічних рослин з раннім цвітінням. Такі рослини встигають зміцнити коріння до настання стабільного тепла, що гарантує їхній інтенсивний ріст та швидку появу бутонів навесні. Обрані культури не вимагають специфічних навичок догляду, що робить їх ідеальними для новачків.

Цикламен як окраса зимових місяців

Цю рослину дуже просто ідентифікувати завдяки насиченим фіолетовим, білим або рожевим суцвіттям. Період їхньої активності триває з середини зими до початку весни, оскільки вони чудово пристосовані до низьких температур.

Проте такі властивості притаманні виключно садовим різновидам. Зокрема, цикламен кавказький здатен розпускатися у січні чи лютому, пробиваючись іноді навіть крізь сніговий покрив. За умови використання захисного шару мульчі він виживає при морозах до 15 градусів, віддаючи перевагу помірно затіненим ділянкам із якісним відведенням вологи.

Цикламен

Примула — символ витривалості та різноманіття

Первоцвіти вражають широкою палітрою кольорів, від спокійних жовтих до глибоких фіолетових тонів.

Такі види, як примула безстеблова та висока, можуть почати цвісти вже у січні або лютому. Для цього необхідні певні умови: відсутність тривалих морозів нижче 7 градусів, захищене від вітру місце та незамерзлий ґрунт.

Попри те, що різке похолодання може пошкодити відкриті квіти, самі рослини зазвичай успішно виживають і продовжують квітнути навесні. Обираючи садові морозостійкі сорти та забезпечуючи їм легке укриття з листя чи хвої, ви допоможете їм прокинутися якомога раніше.

Примула

Братки для тривалого та стабільного цвітіння

Братки вважаються одним із найбільш практичних рішень для тих, хто прагне забезпечити ранній початок садового сезону. Ця культура вирізняється багатим різноманіттям забарвлень та здатністю зберігати декоративність протягом тривалого часу.

Бракти належать до категорії надзвичайно загартованих рослин, оскільки спокійно витримують зниження температури до 10-15 градусів морозу. Якщо зима видається м’якою, їхнє цвітіння можна побачити вже у січні чи лютому.

Попри те, що після екстремальних холодів пелюстки можуть дещо підмерзнути, рослина здатна до стрімкої регенерації. Зимовий посів у захищеному місці гарантує, що ці квіти прикрашатимуть вашу ділянку з приходом весни й до самого завершення літа.

Братки

Навіть невелика кількість грамотно розміщених саджанців може кардинально оновити атмосферу вашого подвір’я. Достатньо лише трохи планування в січні, щоб майбутній зимовий період став гарним початком для насиченого та квітучого сезону.

Як сіяти квіти у січні

Більшість садівників використовують січень для висіву братків та примул саме в контейнери або горщики вдома чи в опалюваній теплиці. Це робиться для того, щоб рослини встигли зміцніти в безпечних умовах і зацвіли значно раніше, ніж ті, що будуть посіяні навесні одразу в землю.

Якщо ви купуєте вже підрощені саджанці цикламенів або примул у горщиках, їх можна висаджувати безпосередньо в сад навіть у січні, але тільки за умови, що земля не промерзла і її можна копати. Це можливо під час тривалої зимової відлиги. У такому разі рослини потрібно обов’язково замульчувати (вкрити шаром листя або хвої), щоб захистити коріння від майбутніх заморозків.