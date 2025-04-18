Ці рослини не підходять для маленького саду: вони займають багато місця і можуть шкодити іншим

Які рослини посадити на маленькій ділянці / © unsplash.com

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На сайті Martha Stewart експерти радять уникати деяких рослин у малих садах, щоб досягти найкращих результатів. Важливо знати, які види варто обходити, аби не втратити простір та не погіршити умови для інших рослин.

Бузок

Бузок відомий своїми красивими квітами, але через свої великі розміри може стати проблемою для малих садів. Ці кущі потребують регулярного обрізання, а карликовий варіант, хоч і компактніший, також може займати значну площу.

Верба

Верба має дуже розвинену кореневу систему, що може пошкодити асфальт чи доріжки. Вона також вимагає багато вологи, а її коріння може перешкоджати росту інших рослин і навіть руйнувати структури на подвір’ї.

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М’ята

М’ята — популярна рослина для кухонного саду, але її варто вирощувати в контейнерах. Якщо посадити її в відкритий ґрунт, вона швидко розростатиметься, займаючи весь простір і витісняючи інші культури.

Бамбук

Бамбук, зокрема золотий, може бути надзвичайно агресивним і проникати навіть через бетон, що створює загрозу іншим рослинам. Якщо ви хочете його вирощувати, обирайте сорти, які не мають інвазивних властивостей.

Кипарис

Кипарис швидко росте і може досягати висоти майже 20 метрів. Він займає багато простору, а також є важким для догляду через складність контролювати його хвороби.

Туя

Туя, подібно до кипариса, швидко зростає і потребує багато простору, тому не підходить для малих садів. Рекомендується вибирати компактніші хвойні породи.

Жимолость

Жимолость, в свою чергу, росте дуже швидко й може повністю обплутати стіни або інші структури на подвір’ї.