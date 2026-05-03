Ці рослини притягують кліщів, як магніт: їх краще уникати

Власники садів часто не підозрюють, що крім високої трави, кліщі люблять ховатися в кущах, папоротях і в’юнких рослинах, що створюють ідеальний мікроклімат для їх розмноження.

Весна — це не лише повернення тепла, а й активність кліщів

Кліщі давно асоціюються з лісовою місцевістю, проте останнім часом їх дедалі частіше можна зустріти у міських парках, на приватних ділянках і навіть у власних садах

Рослини, які приваблюють кліщів

Висока трава – найбільш типовий прихисток для кліщів. Вони можуть залишатися там у пошуках жертви, чекаючи на контакт із людиною або твариною.

Плющ, барвінок та інші ґрунтопокривні рослини – вони створюють вологе та затінене середовище, у якому кліщі можуть довго зберігати активність перед укусом.

Папороть — її густі зарості добре утримують вологу, що приваблює кліщів.

Кущі ожини, бузини та ліщини — вони часто ростуть у садах, де забезпечують ідеальне укриття для паразитів.

Також кліщів приваблюють кущові троянди.

Ці павукоподібні активні від ранньої весни до пізньої осені і можуть бути небезпечними як для людей, так і для домашніх тварин, переносячи такі хвороби, як хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт та бабезіоз.

Щоб зменшити ризик появи кліщів, важливо створити умови, які їм не підходять. У випадку високої трави, її косіння допоможе позбутися кліщів. Також варто проріджувати кущі, щоб вони не затримували вологу та створювали тінь.

