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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Ці рослини запросто виженуть попелицю з вашого саду: посійте їх навколо стовбурів дерев

Попелиця — справжній ворог плодових дерев, що може серйозно ускладнити життя садівникам. Однак існує ефективний, природний і доволі простий метод, який допоможе швидко й без хімії позбутися цієї нав’язливої комахи.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що посадити під деревом від попелиці

Що посадити під деревом від попелиці / © unsplash.com

У боротьбі з попелицею вам знадобиться надійний природний союзник, здатний не лише ефективно відлякувати шкідника, а й сприяти оздоровленню та екологічному балансу вашого саду.

Щоб плодові дерева залишалися міцними та захищеними від навали попелиці протягом усього сезону, варто зробити ставку на природних захисників — сонечок. Ці невеликі яскраві комахи — справжні хижаки серед шкідників, і зокрема є найефективнішими борцями з попелицею, тримаючи її чисельність під контролем.

Щоб у вашому саду оселилося більше сонечок, важливо створити для них комфортне середовище. Один із найрезультативніших способів — висадити рослини, які природно приваблюють цих корисних комах.

Справжнім фаворитом у цьому питанні є волошки. Вони завоювали популярність серед садівників завдяки здатності притягувати сонечок. Найкраще садити їх у добре освітлених куточках, хоча ці квіти чудово почуваються і в напівтіні. Щоб підсилити ефект, розміщуйте волошки поблизу стовбурів дерев або культур, які часто потерпають від попелиці — саме там сонечка будуть найкориснішими.

Окрім волошок, чудовим доповненням до саду стануть космея та пряні трави — зокрема петрушка, кріп, м’ята й кінза. Вони не лише додають декоративності та свіжості ділянці, а й завдяки насиченим ароматам активно відлякують шкідників, посилюючи природний захист рослин.

Варто пам’ятати: навіть найкорисніші рослини не зможуть ефективно діяти, якщо ви регулярно застосовуєте хімічні засоби. Інсектициди, хоч і знищують попелицю, одночасно шкодять сонечкам та іншим корисним комахам. Тож використовуйте їх лише у крайніх випадках, щоб не порушити природну рівновагу у вашому саду.

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