Ці рослини здатні зробити найбідніший ґрунт пухким і родючим: їх обов’язково треба посадити

Весна — найкращий час, щоб подбати про землю на своєму городі. Якщо ґрунт став твердим, збіднілим або втратив свою структуру, його можна оживити без хімічних добрив чи сидератів. Деякі культури та квіти мають унікальні властивості: вони розрихлюють землю своїм корінням, збагачують поживними речовинами, відновлюють мікрофлору та приваблюють дощових черв’яків. Достатньо посадити ці культури у правильний час — і навіть важкий ґрунт стане пухким і родючим без зайвих зусиль.

Календула — справжній подарунок для землі. Її коріння виділяє речовини, які оздоровлюють ґрунт і покращують його структуру. Після відцвітання зелена маса рослини швидко перегниває, збагачуючи землю органікою. Рослина відлякує частину ґрунтових шкідників і робить землю більш легкою та повітропроникною.

Настурція не лише прикрашає грядки, а й чудово розрихлює поверхневий шар ґрунту. Вона допомагає боротися з нестачею мікроелементів, притягаючи корисних комах і покращуючи природний баланс мікрофлори. Після сезону настурцію можна закласти в землю, вона швидко перегниває, роблячи ґрунт родючішим і м’якшим.

Часник працює як природний антисептик для землі. Його коренева система очищує ґрунт від хвороботворних бактерій і грибків, робить землю безпечнішою для інших городніх культур. Крім того, часник після збирання залишає ґрунт більш структурованим та вільним від надлишкової вологи.

Квасоля та інші бобові. На збіднілому ґрунті можна сміливо садити квасолю, вона не лише дає урожай, а й покращує ґрунт. Її коріння працює глибоко, розрихлюючи тверду землю. Бобові накопичують азот у кореневих вузликах, тому після їх вирощування грядка стає значно поживнішою. На таких ділянках потім чудово ростуть огірки, кабачки, капуста та зелень.

Гладіолуси. Не всім відомо, що гладіолуси здатні помітно покращити структуру ґрунту. Їхні корені активно проростають у глибоких шарах землі, роблячи її більш легкою і створюючи канали для повітря. Після викопування бульб ґрунт стає пухким і добре пропускає вологу, тому стає ідеальним для осінніх або наступних весняних посадок.