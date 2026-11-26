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Високий рівень класичного інтелекту (IQ) ще не означає, що людина здатна підібрати правильні слова в суперечці або підтримати друга. За це відповідає емоційний інтелект (EQ), про рівень якого часто свідчать звичні висловлювання у повсякденному спілкуванні.

Про це пише Frankfurter Rundschau.

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Як розпізнати низький емоційний інтелект

За словами дослідника емоцій, автора та експерта з міміки й мови тіла Дірка Айлерта, зробити висновок про низький EQ лише за одним випадковим реченням неможливо.

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«Немає окремих речень, які могли б достовірно визначити „низький EQ“. Психологічна діагностика не працює так просто», — зазначив Айлерт.

Він додав, що через стрес кожен іноді може сказати щось необдумане, різке чи недоречне. Натомість значно більше про людину говорять фрази, які вона повторює постійно.

Експерт пояснив, що вони підказують, які саме емоційні навички людині ще варто розвинути. У своїй моделі C-FEP він виділяє чотири основні напрями роботи з емоціями, за якими можна простежити типові вислови.

1. Невміння розпізнавати та називати власні почуття

Перший напрям показує, наскільки добре людина розуміє свій внутрішній стан. Дослідник зауважив, що наукові дані свідчать: для нас дуже важливо вміти точно розрізняти свої почуття, а не просто відчувати їх приблизно.

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Коли людині постійно складно висловити сором, гнів, розчарування, виснаження чи тривогу, вона використовує розмиті формулювання на кшталт «Я просто погано почуваюся» або «Я не маю уявлення, що зі мною не так». Також на брак самосвідомості вказує фраза «Я не емоційний».

«Емоційні процеси є основоположними для нашої людяності. Тому питання полягає не стільки в тому, чи маємо ми емоції, скільки в тому, наскільки добре ми можемо їх сприймати та свідомо класифікувати», — наголосив Айлерт.

2. Знецінення почуттів інших людей

Друга сфера охоплює сприйняття чужих переживань. Коли у відповідь на емоції співрозмовника лунають фрази «Не будь такою драматичною», «Ти надто чутлива» або «Це не привід сумувати», його реакцію засуджують ще до спроби зрозуміти причину.

За словами експерта, почуття не мають єдиної об’єктивної норми, а один і той самий тригер викликає у різних людей різні реакції.

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«З іншого боку, погляд на ситуацію починається з питання: що може спричинити таку значущість цієї ситуації для цієї людини саме зараз?» — пояснив дослідник.

Він також підкреслив, що співчуття не означає згоду. Можна зрозуміти, чому інша людина має певні почуття, навіть не поділяючи її оцінки ситуації чи поведінки.

3. Складнощі з контролем та регулюванням емоцій

Третій напрям визначає, чи керує людина своїми емоціями, чи почуття повністю контролюють її поведінку. За слабкої емоційної регуляції людина схильна перекладати провину за власний стан на оточення — у суперечках це проявляється у фразі «Ти мене злиш».

«Звичайно, поведінка іншої людини може викликати емоцію. Але вирішальне значення має те, як я згодом з цим справляюся», — зазначив Айлерт.

Ознакою нестачі саморегуляції може бути і твердження «Я маю негайно висловити це», якщо кожне відчуття вимагає миттєвої реакції. «Бути емоційно компетентним означає ні придушувати емоції, ні завжди діяти негайно», — зауважив фахівець, додавши, що ключовим є вміння реагувати відповідно до обставин.

4. Прояв почуттів без огляду на те, як це зачепить оточення

Четверта сфера стосується того, як людина доносить свої почуття до інших. Такі вислови, як «Я завжди кажу те, що думаю» або «Я такий, який є», часто використовують для зняття з себе відповідальності за наслідки сказаного.

Так само людина, яка невдало пожартувала з когось і виправдовується словами «Це був просто жарт», зосереджується лише на власних намірах, ігноруючи реакцію співрозмовника.

«Емоційна виразність не означає меншу ясність, а радше ясність плюс соціальну сумісність», — підсумував експерт.

Низький емоційний інтелект — це не назавжди. Ці навички можна розвинути, якщо звертати увагу на свої звичні фрази та вчитися уважно слухати не лише інших, а й самого себе.

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