Ці слова прирікають на нещастя та поразки: ніколи не говоріть собі такі фрази

Слова мають потужну силу, адже вони формують наші думки, настрій і навіть долю. Тому варто пильно стежити за тим, як ми розмовляємо із собою. Часто ми навіть не помічаємо, як щодня повторюємо фрази, які програмують нас на поразки, втрати та нещастя. Розповідаємо, які слова треба забути назавжди, якщо ви хочете зберегти впевненість у собі, спокій і життєву енергію.

«У мене нічого не вийде». Ця фраза відразу блокує бажання пробувати щось змінити у своєму житті. Якщо ви не даєте собі шансу, то навіть не почнете діяти. Замість цього краще говорити: «Я спробую», «Я зроблю все, що в моїх силах».

«Я нікому не потрібен/не потрібна». Такі думки — це результат емоційного виснаження. Повторюючи їх, ви прирікаєте себе на самотність.

«Я заслуговую на покарання». Самозвинувачення лише руйнує самооцінку. Ніхто не ідеальний, кожен має право на помилку, але також на прощення і рух уперед.

«Я занадто старий/стара для цього». Згідно світової статистики, по-справжньому успішними та щасливими стають люди, яким уже за 60. Тому не обмежуйте себе віком, дайте собі шанс на щось нове та прекрасне.