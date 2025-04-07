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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
2 хв

Ці слова притягують бідність, невдачі й борги, неначе магнітом: припиніть їх вживати

Експерти з езотерики говорять, що деякі слова здатні закривати грошові потоки, тоді людину починають переслідувати фінансові труднощі.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які слова відлякують гроші

Які слова відлякують гроші / © Freepik

Розповідаємо, які слова в жодному разі не можна говорити, щоб не відлякувати від себе гроші.

Які слова і фрази притягують бідність, борги та інші проблеми: народні прикмети

  • «Не в грошах щастя». Ці слова треба забути усім, хто має скрутне фінансове становище. Експерти наголошують, що цією фразою людина перекриває фінансові потоки, тому її постійно переслідуватимуть проблеми з грошима. Такі слова можуть говорити лише ті люди, які мають великі фінансові можливості та з власного досвіду знають, що щастя, дійсно, не в грошах.

  • «Це не гроші». Багато хто любить говорити: «Та що там ці сто чи двісті гривень, це ж не гроші». Такою фразою люди знецінюють гроші та свою роботу, за яку ці кошти отримано. Тому слід пам’ятати, що навіть п’ять, десять і двадцять гривень — це також гроші. Щоб викорінити таке установлення зі своєї свідомості, найкраще відкладати такі маленькі суми, аби побачити, що велике завжди починається з малого.

  • «Лаве», «бабло» та інші зневажливі слова. Не можна з неповагою ставитися до своїх грошей, адже ви докладаєте чимало зусиль, щоб їх заробити. Такими словами ви знецінюєте й себе, знижуючи свою продуктивність, і нівелюєте бажання більше заробляти. Тому краще називати гроші «своїм багатством», такі слова мотивуватимуть до підвищення рівня своїх доходів.

  • «Повинен». Це слово взагалі не можна говорити у будь-якому контексті, воно може накладати непосильні обов’язки та борги. Треба замінити його на слова «мені необхідно», щоб швидше позбутися боргів, кредитів та інших грошових зобов’язань.

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