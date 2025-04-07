Ці слова притягують бідність, невдачі й борги, неначе магнітом: припиніть їх вживати

Розповідаємо, які слова в жодному разі не можна говорити, щоб не відлякувати від себе гроші.

«Не в грошах щастя». Ці слова треба забути усім, хто має скрутне фінансове становище. Експерти наголошують, що цією фразою людина перекриває фінансові потоки, тому її постійно переслідуватимуть проблеми з грошима. Такі слова можуть говорити лише ті люди, які мають великі фінансові можливості та з власного досвіду знають, що щастя, дійсно, не в грошах.

«Це не гроші». Багато хто любить говорити: «Та що там ці сто чи двісті гривень, це ж не гроші». Такою фразою люди знецінюють гроші та свою роботу, за яку ці кошти отримано. Тому слід пам’ятати, що навіть п’ять, десять і двадцять гривень — це також гроші. Щоб викорінити таке установлення зі своєї свідомості, найкраще відкладати такі маленькі суми, аби побачити, що велике завжди починається з малого.

«Лаве», «бабло» та інші зневажливі слова. Не можна з неповагою ставитися до своїх грошей, адже ви докладаєте чимало зусиль, щоб їх заробити. Такими словами ви знецінюєте й себе, знижуючи свою продуктивність, і нівелюєте бажання більше заробляти. Тому краще називати гроші «своїм багатством», такі слова мотивуватимуть до підвищення рівня своїх доходів.