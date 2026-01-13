Ці собаки майже не створюють клопотів: кінолог склав власний топ

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель / © Pixabay

Дресувальник собак і спеціаліст із поведінки Вілл Атертон назвав три породи, у яких він «рідко» бачить проблеми з поведінкою.

Про це повідомило видання Express.

Першими у списку Атертон назвав лабрадорів-ретриверів. Він зауважив, що їхня найпоширеніша «складність» — схильність тягнути повідок. Та така поведінка, каже кінолог, пов’язана з природною доброзичливістю: лабрадори прагнуть вітатися з людьми та взаємодіяти з іншими тваринами. На його думку, ці звички легко коригуються базовим дресируванням.

Другу позицію посів англійський мастиф. Атертон описує цю породу як спокійну та врівноважену, додаючи, що мастифи підходять для сімейного життя й рідко створюють клопоти.

Третьою стала порода кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Кінолог назвав її однією з найкращих серед малих собак, відзначивши м’який характер і дружелюбність. Водночас у коментарях користувачі звернули увагу на відомі проблеми зі здоров’ям цієї породи, зокрема серцеві захворювання.

Не всі погодилися з оцінками дресирувальника. Зокрема, одна вигульниця собак заявила, що їй доводилося мати справу з лабрадорами з «дуже поганою поведінкою». Інші користувачі також зауважили, що навіть великий досвід роботи з породами не гарантує абсолютної об’єктивності у таких висновках.

Нагадаємо, деякі породи собак відомі не лише лагідним характером, а й довгою тривалістю життя. Експерти назвали сім порід, які за належного догляду можуть тішити власників багато років.