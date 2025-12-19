Лабрадори / © Associated Press

Вибір собаки для дому — це значно більше, ніж симпатична зовнішність. Ключову роль відіграють темперамент, рівень активності та здатність тварини адаптуватися до ритму життя родини. Дресувальниця назвала п’ять порід, що найчастіше стають ідеальними домашніми улюбленцями.

Про це повідомило видання ParadePets.

За її словами, перед тим як заводити собаку, варто врахувати походження породи, її базові потреби, особливості характеру, а також те, як члени сім’ї — зокрема діти — взаємодіятимуть із твариною. Саме ці чинники визначають, чи стане пес справжнім компаньйоном на роки.

Серед беззаперечних фаворитів — лабрадор-ретривер. Це активні, дружелюбні й соціальні собаки, які легко навчаються та добре ладнають із дітьми й іншими тваринами. Лабрадори потребують руху й занять на свіжому повітрі, тому найкраще підходять активним сім’ям.

Не менш популярний вибір — золотистий ретривер. Цю породу цінують за м’який характер, відданість і сильний емоційний зв’язок із власниками. Вони спокійні, ласкаві й добре почуваються в родинах із маленькими дітьми, а також легко піддаються дресуванню.

Для тих, хто шукає ніжного собаку-компаньйона, дресувальниця радить кавалер-кінг-чарльз-спаніеля. Ці невеликі собаки легко адаптуються до життя в квартирі, не потребують інтенсивних фізичних навантажень, але гостро потребують уваги, контакту й м’якої гри з людьми.

Ще один вдалий варіант для дому — віппет. Попри спортивну зовнішність, це спокійні й тихі собаки, які активні на прогулянках, але вдома поводяться врівноважено. Вони добре пристосовуються до життя в квартирі та зазвичай не схильні до надмірного гавкоту.

Замикає список бордер-тер’єр — компактна, витривала й доброзичлива порода. Вона краще адаптується до сімейного життя, ніж багато інших тер’єрів, і підходить як для квартир, так і для активних родин, які готові забезпечити прогулянки та розумові заняття.

