Ці собаки зламали систему: які породи зовсім не вміють гавкати

Які породи собак не гавкають

У більшості людей слово «собака» одразу асоціюється з дзвінким або гучним гавкотом. Але природа завжди має сюрпризи, і серед домашніх улюбленців є породи, які буквально не вміють голосно подавати звук. Вони або видають тихі незвичні інтонації, або взагалі мовчать, спілкуючись через міміку, рухи хвоста та особливі «пісні». Такі собаки ідеально підходять тим, хто живе у квартирі, потребує тиші або просто мріє про вихованця зі спокійним темпераментом. І хоча вони не гавкають, їхній характер від цього стає лише цікавішим.

Басенджі

Однією з найвідоміших порід, які не гавкають, є басенджі. Ці собаки не здатні видавати класичний гавкіт через особливу будову гортані. Натомість вони видають дивовижні звуки, схожі на суміш муркотіння, завивання та бурчання.

Басенджі — надзвичайно розумні, рухливі та незалежні. Їхня тиша — це не прояв сором’язливості, а вроджена особливість. Вони рідко створюють шум, тому стають ідеальними сусідами для тих, хто цінує спокій.

Акіта-іну

Представники цієї японської породи відомі не лише своєю відданістю, а й стриманістю. Акіта-іну практично не гавкають, оскільки роблять це лише у крайніх випадках: коли потрібно захистити господаря або попередити про небезпеку.

Більшу частину інформації вони передають через погляд і поведінку. Це великі, горді і дуже врівноважені собаки, для яких зайвий шум — не стиль комунікації.

Чау-чау

Попри свої розміри та левову зовнішність, чау-чау дуже стримані. Вони рідко гавкають через природну врівноваженість і незалежність характеру. Більшість з них зберігають «породу тиші» з дитинства до старості.

Чау-чау не схожі на сторожових у класичному розумінні — вони не піднімають галас без причини. Це собаки, які надають перевагу тиші, гармонії та спокійному спілкуванню.

Хорта борза

Ця порода дивує навіть досвідчених кінологів. Хорта борза практично не гавкає, бо в мисливській роботі тиша — її головний козир. Собаки цього типу рухаються майже безшумно й не подають голосу, щоб не сполохати здобич.

У домашніх умовах вони зберігають цю звичку: максимум, що можна почути — тихе повискування від радості або легке бурчання.