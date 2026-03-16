Ці сорти кабачків ідеальні для консервації і приготування страв: рясно родять і не гниють
Такі сучасні сорти кабачків мають підвищену стійкість до грибкових захворювань. Крім того, вони формують плоди з більш щільною шкіркою, яка захищає м’якоть від пошкоджень.
Кабачки — одна з найурожайніших культур на городі. Вони швидко ростуть, не потребують складного догляду та можуть плодоносити протягом усього літа. Саме тому багато господарів вирощують їх не лише для щоденного приготування страв, а й для консервації. Однак для заготовок підходять далеко не всі сорти. Деякі кабачки мають занадто водянисту м’якоть або швидко переростають. Досвідчені городники радять обирати перевірені сорти, які формують щільні плоди, добре зберігають форму під час приготування і дають стабільно високий урожай.
«Цукеша». Цей сорт давно користується популярністю серед городників завдяки своїй невибагливості та стабільній урожайності. Кабачки мають темно-зелену шкірку та ніжну м’якоть із приємним смаком. Плоди краще збирати молодими, поки шкірка залишається тонкою. Саме в цей період вони ідеально підходять для смаження, тушкування, приготування ікри та консервування. Сорт відомий своєю врожайністю і може плодоносити майже все літо.
«Цукіні Негро». Цей сорт формує темно-зелені плоди з ніжною, але щільною м’якоттю. Кабачки добре тримають форму під час приготування, тому їх часто використовують для смаження, запікання та тушкування. Ще одна перевага — повільне переростання плодів. Навіть якщо кабачок трохи затримався на кущі, він не стає грубим і не втрачає смакових якостей.
«Грибовський 37». Цей сорт вважається справжньою класикою серед кабачків. Його вирощують на городах уже багато десятиліть завдяки витривалості та стабільно високій урожайності. Плоди мають світлу шкірку і щільну м’якоть без гіркоти. Кабачки добре підходять для маринування, приготування овочевої ікри та різних домашніх заготовок. Сорт також відомий своєю стійкістю до хвороб і невибагливістю у вирощуванні.