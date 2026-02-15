Ці сорти картоплі рясно родять і формують великі бульби за будь-яких погодних умов

Картопля — одна з найпростіших культур у вирощуванні, але навіть вона здатна підкинути городникам неприємні сюрпризи. Надто холодна весна, затяжні дощі чи спека та різкі перепади температури можуть суттєво знизити врожай. Проте існують сорти, які практично не реагують на негативні погодні умови. Така картопля формує міцні кущі, добре нарощує кореневу систему й стабільно дає великі бульби за будь-якої погоди.

Сорт «Скарб». Цей сорт вважається справжнім чемпіоном серед урожайних і невибагливих. Він не боїться ні тривалої спеки, ні вологої холодної весни. «Скарб» формує великі щільні бульби із золотавою шкіркою, які чудово зберігаються та не втрачають смаку. Навіть на важких ґрунтах цей сорт демонструє стабільно високий урожай, а його кущі швидко відновлюються після температурних коливань.

Сорт «Рів’єра». Один із найранніших сортів, який не боїться нестачі сонця та прохолодних ночей. «Рів’єра» формує бульби дуже швидко, завдяки чому встигає дати гарантований урожай навіть у північному регіоні. Великі продовгуваті картоплини мають відмінний смак і підходять як для смаження, так і для варіння. Цей сорт високо цінують за його здатність рости, незважаючи ні на що.

Сорт «Арізона». Сучасний сорт, створений спеціально для регіонів із нестабільним кліматом. Він легко переносить як перезволоження ґрунту, так і тривалу спеку. «Арізона» відома своїми великими рівними бульбами й соковитою жовтою м’якоттю. Урожайність цієї картоплі дуже висока навіть на бідних ґрунтах, а кущі рідко уражаються хворобами.