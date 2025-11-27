Ці сорти перцю родитимуть як у спеку, так і в холод: плоди виростають гігантськими та м’ясистими

Вирощування солодкого перцю — справа не з простих, адже ця культура чутлива до температурних коливань. Та існують унікальні сорти, які не тільки витримують спеку та різкі похолодання, а й радують рекордними врожаями. Їхні плоди виростають гігантськими, соковитими й м’ясистими — саме такими, які хоче бачити кожен городник. Розповідаємо про найнадійніші сорти, які дають стабільний урожай навіть тоді, коли погода підводить.

«Гігант холодостійкий». Цей сорт виведений спеціально для регіонів із нестабільним кліматом. Чому варто посадити: витримує зниження температури до +6°C; плоди досягають ваги до 450 г; товщина стінки плоду — понад 1 см; дає стабільно високий урожай навіть у похмуре літо. Смак цього перцю ніжний і солодкий — ідеальний для салатів та фарширування.

«Сонячний мегам’ясистий». Сорт, що прекрасно переносить спеку до +40°C, не втрачаючи здатності зав’язувати плоди. Переваги: великі перці довжиною до 25 см; щільна соковита м’якоть; стійкість до посухи; тривале плодоношення — до перших холодів. Цей перець люблять городники за його соковитість і яскравий аромат.

«Атлант Північний». Універсальний сорт, який однаково добре розвивається і в холодні, і в спекотні періоди. Особливості сорту: формує великі, рівні плоди вагою до 380 г; швидко відновлюється після стресу; непримхливий до складу ґрунту; дає до 12 великих перців із одного куща. Це один із найстабільніших сортів для відкритого ґрунту.

«Король стінки». Основна перевага — надзвичайно товста стінка, інколи до 12 мм. Сорт дає гігантські м’ясисті плоди, витримує різкі добові коливання температур, не схильний до гнилей та грибкових хвороб. Експерти називають цей сорт ідеальним для фарширування.