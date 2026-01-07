- Дата публікації
Ці соуси псуються швидше, ніж ви думаєте: коли пора викидати відкриті кетчуп, гірчицю й майонез
Майже в кожному холодильнику знайдеться кілька відкритих пляшок або банок із соусами — кетчупом, гірчицею, майонезом.
Ми звикли тримати їх “про запас”, навіть не замислюючись, скільки часу ці продукти насправді залишаються безпечними після відкриття. А дарма.
Скільки зберігаються соуси в закритій упаковці
Більшість промислових соусів у герметичній тарі можуть зберігатися приблизно рік. Точний термін виробник завжди зазначає на упаковці. Якщо дата минула, продукт не зіпсується миттєво, однак його якість почне погіршуватися: смак стане менш виразним, консистенція — нестабільною, а аромат — зміненим.
Що змінюється після відкриття
Щойно ви відкриваєте банку або пляшку, герметичність порушується, і соус починає контактувати з повітрям, бактеріями та вологою. Саме тому холодильник стає ключовим фактором, який уповільнює псування продукту, але не зупиняє його повністю.
Термін зберігання соусів після відкриття
Кетчуп — до 6 місяців.
Гірчиця — до 1 року.
Майонез — не більше 2 місяців.
Гострі соуси — до 1 року, домашні — приблизно 3 місяці.
Салатні заправки — від 1 до 3 місяців, залежно від складу.
Як зрозуміти, що соус зіпсувався
Якщо продукт змінив колір, почав різко пахнути, на поверхні з’явилася пліснява або слиз — експериментувати не варто. Такий соус потрібно негайно викинути.
Корисні поради для зберігання
завжди щільно закручуйте кришку після використання;
набирайте соус лише чистою ложкою;
не допускайте контакту з сирими продуктами;
зберігайте соуси виключно в холодильнику після відкриття.
Тепер ви точно знаєте, коли відкритий кетчуп чи гірчиця з друга перетворюються на загрозу — і більше не ризикуватимете здоров’ям через дрібницю з холодильника.