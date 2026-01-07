ТСН у соціальних мережах

35
2 хв

Ці соуси псуються швидше, ніж ви думаєте: коли пора викидати відкриті кетчуп, гірчицю й майонез

Майже в кожному холодильнику знайдеться кілька відкритих пляшок або банок із соусами — кетчупом, гірчицею, майонезом.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Скільки можна зберігати відкриті соуси

Скільки можна зберігати відкриті соуси / © unsplash.com

Ми звикли тримати їх “про запас”, навіть не замислюючись, скільки часу ці продукти насправді залишаються безпечними після відкриття. А дарма.

Скільки зберігаються соуси в закритій упаковці

Більшість промислових соусів у герметичній тарі можуть зберігатися приблизно рік. Точний термін виробник завжди зазначає на упаковці. Якщо дата минула, продукт не зіпсується миттєво, однак його якість почне погіршуватися: смак стане менш виразним, консистенція — нестабільною, а аромат — зміненим.

Що змінюється після відкриття

Щойно ви відкриваєте банку або пляшку, герметичність порушується, і соус починає контактувати з повітрям, бактеріями та вологою. Саме тому холодильник стає ключовим фактором, який уповільнює псування продукту, але не зупиняє його повністю.

Термін зберігання соусів після відкриття

  1. Кетчуп — до 6 місяців.

  2. Гірчиця — до 1 року.

  3. Майонез — не більше 2 місяців.

  4. Гострі соуси — до 1 року, домашні — приблизно 3 місяці.

  5. Салатні заправки — від 1 до 3 місяців, залежно від складу.

Як зрозуміти, що соус зіпсувався

Якщо продукт змінив колір, почав різко пахнути, на поверхні з’явилася пліснява або слиз — експериментувати не варто. Такий соус потрібно негайно викинути.

Корисні поради для зберігання

  • завжди щільно закручуйте кришку після використання;

  • набирайте соус лише чистою ложкою;

  • не допускайте контакту з сирими продуктами;

  • зберігайте соуси виключно в холодильнику після відкриття.

Тепер ви точно знаєте, коли відкритий кетчуп чи гірчиця з друга перетворюються на загрозу — і більше не ризикуватимете здоров’ям через дрібницю з холодильника.

