Ці соуси псуються швидше, ніж ви думаєте: коли пора викидати відкриті кетчуп, гірчицю й майонез

Скільки можна зберігати відкриті соуси / © unsplash.com

Ми звикли тримати їх “про запас”, навіть не замислюючись, скільки часу ці продукти насправді залишаються безпечними після відкриття. А дарма.

Скільки зберігаються соуси в закритій упаковці

Більшість промислових соусів у герметичній тарі можуть зберігатися приблизно рік. Точний термін виробник завжди зазначає на упаковці. Якщо дата минула, продукт не зіпсується миттєво, однак його якість почне погіршуватися: смак стане менш виразним, консистенція — нестабільною, а аромат — зміненим.

Що змінюється після відкриття

Щойно ви відкриваєте банку або пляшку, герметичність порушується, і соус починає контактувати з повітрям, бактеріями та вологою. Саме тому холодильник стає ключовим фактором, який уповільнює псування продукту, але не зупиняє його повністю.

Термін зберігання соусів після відкриття

Кетчуп — до 6 місяців. Гірчиця — до 1 року. Майонез — не більше 2 місяців. Гострі соуси — до 1 року, домашні — приблизно 3 місяці. Салатні заправки — від 1 до 3 місяців, залежно від складу.

Як зрозуміти, що соус зіпсувався

Якщо продукт змінив колір, почав різко пахнути, на поверхні з’явилася пліснява або слиз — експериментувати не варто. Такий соус потрібно негайно викинути.

Корисні поради для зберігання

завжди щільно закручуйте кришку після використання;

набирайте соус лише чистою ложкою;

не допускайте контакту з сирими продуктами;

зберігайте соуси виключно в холодильнику після відкриття.

Тепер ви точно знаєте, коли відкритий кетчуп чи гірчиця з друга перетворюються на загрозу — і більше не ризикуватимете здоров’ям через дрібницю з холодильника.