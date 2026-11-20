Піксі. / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Зміна сезону — чудова нагода оновити зачіску та спробувати щось нове. Восени і взимку цього року у тренді будуть короткі стрижки, які поєднують елегантність, легку недбалість і природний об’єм.

Які короткі короткі зачіски освіжать образ і додадуть об’єму волоссю, hair-експерти Vogue España.

Реклама

Стилісти пояснюють, що цього сезону вибір особливо великий: можна як кардинально змінити довжину волосся, так і просто надати звичній стрижці сучаснішої форми

Реклама

Скандинавський боб

Нордичний або Скандинавський боб стане одним із головних хітів сезону. Її головна особливість — рівний зріз на рівні щелепи, відсутність помітних шарів і бічний проділ.

Особливо добре стрижка підходить власницям тонкого волосся, якому бракує густоти і об’єму. Завдяки компактній формі волосся візуально здається густішим, а зачіска має акуратний і доглянутий вигляд.

Slip bob

Slip bob — це подовжений боб, який сягає плечей або трохи нижче. Його відрізняють м’які лінії, легкий рух пасом і майже непомітні шари, завдяки яким волосся зберігає густоту та природний об’єм.

Носити Slip bob можна по-різному: з легкими хвилями й об’ємом біля коренів або у більш гладкому варіанті з акцентом на кінчиках.

Реклама

Кучерявий shag

Власницям кучерявого волосся слід придивитися до цієї стрижки, що вирізняється нерівномірними шарами, які створюють об’єм та рухливість пасом. Найкоротші шари розташовуються на маківці й навколо обличчя, а довжина зберігається на потилиці. Завдяки цьому кучері мають виразніший вигляд, а зачіска не здається надто важкою.

За бажанням можна додати довгий філірований чубчик, який пом’якшить риси обличчя.

Багатошаровий каре

Каре — це вдалий вибір для тих, хто хоче освіжити зовнішність без радикальних експериментів. Її особливість — поєднання пасом різної довжини, які створюють м’який об’єм і красиво обрамляють обличчя. Філірований чубчик допомагає пом’якшити лінію чола, а градуйовані пасма візуально коригують контури обличчя.

Піксі

Коротка стрижка Pixie знову опиняється серед модних фаворитів. Вона має дещо андрогінний характер і допомагає зробити образ виразнішим.

Реклама

Головні ознаки — коротка потилиця, відкриті вуха та мініатюрний філірований чубчик. Така форма привертає увагу до очей і підкреслює риси обличчя.

Біксі

Bixie — стрижку, яка поєднує найкращі риси боба і піксі. Вона коротша за класичний боб, але має довші пасма з боків і в зоні чубчика, ніж традиційний піксі. Потилицю зазвичай роблять трохи коротшою, завдяки чому зачіска набуває легкої та рухливої форми.

Ця стридка підійде тим, хто хоче спробувати коротке волосся, але поки не готовий до дуже радикальної зміни довжини.

Boy bob

Boy bob — стрижка натхненна зачісками учасників популярних бойзбендів того часу. Вона має чітку форму і рівний зріз, але має невимушений і трохи недбалм+ий вигляд. На відміну від ультракоротких варіантів, Boy bob дозволяє зберегти частину довжини.

Маллет

Маллет— один із найсміливіших варіантів сезону. Його легко впізнати за контрастною формою: коротше волосся зверху поступово переходить у довші пасма на скронях і потилиці.

Така стрижка має зухвалий характер і одразу стає головним акцентом образу. Вона підійде тим, хто любить нестандартні рішення, не боїться привертати увагу та хоче відійти від класичних зачісок.

Indie bob

Головна особливість Indie bob — хвилясті пасма, асиметрична форма та трохи довша передня частина. Волосся не повинно виглядати ідеально вкладеним: навпаки, легка розтріпаність і природні хвилі роблять зачіску цікавішою.

Нагадаємо, раніше стилісти і перукарі назвали найкрутіші стрижки цієї осені.

Новини партнерів

Новини партнерів