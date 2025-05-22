Ці три кущі цвістимуть до глибокої осені: обов’язково посадіть їх у своєму саду

Ваш сад тонутиме у квітах до самих заморозків, якщо ви посадите ці рослини. Вони не бояться холоду, невибагливі у догляді і пишно квітнутимуть від літа до пізньої осені. Про це пише ресурс ukrayinynovyny.pl.

Ґрунтопокривна троянда. Цей сорт троянди зовсім невибагливий у догляді і не потребує спеціальних умов для вирощування. Низенькі кущі із гнучкими пагонами швидко розростатимуться, утворюючи щільний зелений килим, рясно вкритий квітами. Таким чином їх не доведеться полоти, бо бур’яну нікуди буде рости. До того ж, троянда покриватиме незайняті ділянки на клумбі чи в саду. Варто знати, що ґрунтопокривні троянди не ростимуть угору, на відміну від плетистих сортів. Вони добре почуваються на відкритих ділянках і швидко адаптуються до клімату будь-якого регіону. Кущі випускатимуть свої прекрасні квіти від червня і до пізньої осені, деякі можуть цвісти аж до заморозків. Квітки здебільшого рожевого чи білого кольору, невеликих розмірів, але рясні. Ці троянди стійкі до хвороб та низьких температур, навіть після підмерзання кущі швидко відновлюються. Ці квіти ідеально підходять для клумб і декорування садових доріжок.

Садова гортензія — вкрай популярна рослина, і ось чому. Цей кущ має пишні суцвіття, які милують око від червня до жовтня. Основні сорти гортензії, які добре приживаються в кліматичних умовах України — крупнолиста, деревовидна, волотиста та черешкова. Досить цікаво, що колір квітів гортензії залежить від рівня рН ґрунту: кислий (нижче 5,0) дає сині відтінки, лужний (6–6,5) — рожеві. Рослина потребує рясного поливу, особливо у спеку, бо має поверхневу кореневу систему. Вона добре росте на сонячних ділянках, захищених від сильного вітру. Садову гортензію необхідно підживлювати від березня по липень, а в серпні рослина потребує калійних добрив. Це дасть їй змогу пережити зиму. Навесні треба видаляти сухі й пошкоджені пагони, а після цвітіння обрізувати кущі не потрібно. Гортензію можна садити як на клумбі, так і біля садових доріжок.