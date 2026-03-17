Білл Гейтс / © Associated Press

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс визначив три галузі, фахівці яких залишаться затребуваними попри стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Lad Вible

Професії «майбутнього» за версією Гейтса

Попри те, що ШІ дедалі активніше інтегрується в бізнес-процеси, 70-річний експерт вважає, що певні сектори потребують специфічних навичок, які технології поки не здатні відтворити.

1.Програмісти та розробники систем

Хоча ШІ вже навчився генерувати код, йому все ще бракує точності для створення складного програмного забезпечення. Гейтс переконаний, що програмісти-люди будуть необхідні для налагодження, розвитку та контролю над самими системами штучного інтелекту. Цінність кодерів лише зростатиме, оскільки саме вони керуватимуть інструментами автоматизації.

2.Науковці та біологи

Сфера медичних досліджень та наукових відкриттів залишиться в безпеці завдяки необхідності креативного підходу та критичного мислення. ШІ ефективно аналізує великі масиви даних і діагностує хвороби. Проте він не здатний формулювати нові гіпотези чи винаходити революційні концепції. У цій галузі технологія виступатиме лише помічником, а не заміною фахівця.

3.Фахівці енергетичного сектору

Складність управління енергетичною інфраструктурою — від нафтової галузі до відновлюваних джерел — виключає повну автоматизацію. Людська спеціалізація є критично важливою для прийняття стратегічних рішень та управління кризовими ситуаціями.

Перспективи та ризики

Білл Гейтс порівнює поточну технологічну хвилю з промисловою революцією та появою Інтернету. При цьому бізнесмен зауважує, що його прогнози не є остаточними.

«Вплив штучного інтелекту на ринок праці розвиватиметься невідомим нам чином», — констатував Гейтс.

Також додав, що реальні наслідки впровадження технологій можуть відрізнятися від сьогоднішніх очікувань. Наразі більшість компаній розглядають ШІ як доповнення до людської праці, хоча частина працівників сприймає автоматизацію як загрозу для своєї кар’єри.

