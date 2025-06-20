Ці українські слова неможливо перекласти жодною мовою: вони абсолютно незрозумілі для іноземців

Українська мова має безліч унікальних слів, які неможна перекласти дослівно, бо за ними стоїть цілий пласт культури й національної пам’яті нашого народу. Експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа у своєму дописі в Instagram поділився словами, що викликають подив у іноземців, адже не мають аналогів у інших мовах. Про це пише ресурс «Главред».

Кум і кума. У традиційній українській культурі ці слова позначають особливу форму духовної спорідненості між людьми. Кумівство часто перетворюється на міцну соціальну підтримку: кум — це друг і порадник, людина, з якою пліч-о-пліч проходять радісні та складні моменти життя.

Паляниця. Це слово вже стало символом української ідентичності. Паляниця в українських традиціях — не просто хліб, а уособлення домашнього тепла, щедрості та затишку. Лексема стала лінгвістичним «розпізнавачем» для чужинців і кодом для своїх. Адже правильно вимовити це слово зможе лише українець.

Вечорниці — не просто вечірні розваги наших предків, а цілий культурний феномен. Раніше молодь збиралася на вечорниці не лише для веселощів, а щоб знайомитися, закохуватися, складати нові пісні та придумувати веселі танці. Це були вечори, де жили і творилися нові українські традиції й усна народна творчість.

Неня. Це українське слово не перекладається, його треба відчути усім своїм серцем. «Неня» чи «неньо» — це звертання до матері (іноді так зверталися до батька), сповнене любові, ніжності й тепла. Воно живе в народних піснях, віршах і молитвах, передаючи глибоку повагу до найважливішої жінки у світі, яка дала життя.