Які валізи крадуть найчастіше / © pexels.com

Деякі сумки й валізи привертають увагу злодіїв, повідомляє Express. Лише у Великій Британії 2024 року кількість крадіжок багажу у поїздах зросла майже на 40%. А за даними авіаіндустрії, кожна двадцята валіза під час перельотів губиться або стає об’єктом крадіжки.

Які валізи в зоні ризику

Експерти радять мандрівникам не виділятися надмірно своїм багажем. Валіза — такий же важливий аксесуар, як сумка, і дорогі дизайнерські моделі можуть створювати враження, що всередині — брендовий одяг або цінні речі. Саме такі сумки для злодіїв сигналізують про потенційний «легкий здобич».

Тому не варто купувати ні копії, ні брендові валізи на розпродажах. Вони можуть виглядати ефектно, але саме через це легко привертають небажану увагу.

Багато туристів помилково вважають, що дорогий та якісний багаж гарантує безпеку. Насправді в публічних місцях він може зіграти злий жарт: яскрава або стильна валіза «рекламує» свій вміст. До факторів ризику також належать глянцеві тверді поверхні, яскраві кольори та комплекти з кількох однакових валіз.

Навіть звичка вибирати багаж на стрічці аеропорту може обернутися проблемою: те, що зручно для вас, так само зручно і для злодіїв. Надто нова або ідеальна валіза видає недосвідченого туриста, який придбав усе спеціально для поїздки.

Стара, потерта валіза навпаки виглядає менш привабливо і не обіцяє «легкої наживи». Експерти радять не соромитися користуватися трохи зношеним багажем із подряпинами або пилом на колесах — він приваблює значно менше уваги.

Ці ж принципи стосуються і одягу та взуття: надто новий, яскравий або брендовий вигляд іноді може зіграти не на вашу користь.