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Ці жінки за знаком зодіаку притягують успішних і багатих чоловіків, неначе магнітом
Експерти з астрології говорять, що деяким жінкам за знаком зодіаку не обов’язково ходити на роботу, щоб мати гроші.
Є ті представниці прекрасної статі, які виходять заміж лише за успішних чоловіків, які мають великі статки. Тому вони завжди живуть у розкоші і не турбуються про гроші взагалі. Ці жінки зовсім не меркантильні, просто вони мають таку енергетику, яка приваблює лише заможних чоловіків. Про це пише ресурс «Новини.LIVE».
Лев
Народжені під цим знаком — справжні королеви, які високо цінують себе і вміють приймати коштовні подарунки. Вони приймають залицяння як належне, люблять, коли їх поважають і захоплюються ними. Чоловіки заради таких жінок здатні на все, бо просто втрачають голову від них.
Терези
Жінки цього знаку люблять увагу чоловіків і дорогі подарунки. Але з однаковою вдячністю приймуть як букетик квітів, так і коштовне кольє. Терези є справжнім магнітом для успішних та заможних чоловіків. А все тому, що ці жінки красиві, сексуальні та магнетичні. А ось невпевнені представники протилежної статі, навпаки, дуже бояться таких привабливих жінок.
Козоріг
Жінка-Козоріг — справжня професіоналка, яка цінує серйозне ставлення до себе. Її не зацікавлять поверхневі залицяння, тож чоловіки розуміють, що без реальних зусиль стосунки з нею неможливі. Вона швидко втратить інтерес до партнера, який не прагне успіху. Для неї важливо бачити плоди його праці — у подорожах, приємних вечорах у ресторанах чи коштовних подарунках.
Телець
Ці представниці прекрасної статі понад усе цінують комфорт і стабільність. Їм необхідно жити в затишному просторі, де гармонійно та комфортно — це гарантує їм внутрішній спокій. Тому вони не звертатимуть увагу на чоловіка, який не може забезпечити їм гідні умови для життя. Комфорт і затишок для Тельців — не розкіш, а нагальна потреба.