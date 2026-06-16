Ці знаки до кінця тижня можуть зустріти свою другу половинку: кому пощастить у коханні

Гороскоп кохання на літо 2026 / © www.freepik.com/free-photo

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Зірки не визначають долю людини, проте багато хто сприймає астрологічні прогнози як джерело натхнення та можливість по-новому поглянути на власне життя. Для кількох знаків зодіаку найближчі дні можуть виявитися особливо вдалими у сфері кохання. Хтось зустріне цікаву людину, а хтось отримає шанс перевести наявні стосунки на новий рівень.

Терези

Терези можуть опинитися в центрі уваги та привертати до себе симпатію багатьох людей. Випадкова зустріч, дружня вечірка чи навіть звичайна розмова можуть стати початком чогось більшого.

Астрологи радять представникам цього знаку бути відкритими до спілкування та не боятися проявляти ініціативу.

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Лев

Леви випромінюватимуть особливу впевненість і чарівність, що зробить їх особливо привабливими для потенційних партнерів. Імовірно, що нове знайомство відбудеться в колі друзів або під час відпочинку.

Головне, не поспішати з висновками та дати стосункам можливість розвиватися природним шляхом.

Риби

Для Риб кінець тижня може принести несподівані емоції та приємні сюрпризи. Людина, яка раніше здавалася просто знайомою, може раптом відкритися з нового боку.

Інтуїція представників цього знаку буде особливо загостреною, тому варто прислухатися до власних відчуттів.

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Близнята

Близнята можуть отримати шанс розширити коло спілкування та завести цікаві знайомства. Нові враження, подорожі або активний відпочинок здатні подарувати зустріч, яка змінить особисте життя.

Астрологи радять не відмовлятися від запрошень і частіше виходити за межі звичного кола спілкування.

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