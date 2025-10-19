Ці знаки в найближчі чотири тижні отримають сигнал від всесвіту: нарешті їхня чорна смуга позаду

У яких знаків закінчується чорна смуга / © Mixnews

Іноді здається, що доля випробовує нас на міцність, і це триватиме ще дуже довго. Але навіть після найтемнішої ночі сходить сонце. Експерти з астрології запевняють: у найближчі чотири тижні кілька знаків зодіаку нарешті відчують, що всесвіт на їхньому боці. Несподівані можливості, зустрічі з потрібними людьми чи приємні звістки стануть доказом того, що чорна смуга позаду.

Телець

Для Тельців настає період стабільності та внутрішньої гармонії. Ви відчуваєте, що можете знову контролювати своє життя, а фінансові труднощі поступово відступають. Всесвіт підштовхує вас до оновлення — і зовнішнього, і духовного. Важливо не пропустити знак: зустріч із людиною з минулого чи нова пропозиція можуть стати ключем до великих змін.

Рак

Раки, які останнім часом переживали емоційне виснаження, нарешті відчують полегшення. У найближчі тижні ви отримаєте звістку, яка поверне віру в себе. Це може бути вдячність від людини, якій ви допомогли, або несподіваний шанс у кар’єрі. Знак від всесвіту для вас — синхронність чисел або повторювані сни. Звертайте на них увагу, бо це не випадковість.

Діва

Для Дів починається час відплати за терпіння. Ви довго працювали без помітного результату, але вже скоро всесвіт поверне вам усе. Протягом чотирьох тижнів можливі приємні новини у професійній сфері чи зміни у фінансовому становищі. Важливо не сумніватися у собі, адже доля підготувала вам гідну винагороду за ваші зусилля

Скорпіон

Скорпіони відчують, як із їхніх плечей спадає тягар минулого. Ви нарешті готові відпустити старі образи, і це відкриє шлях до нових можливостей. Всесвіт подасть знак через людей — розмова, фраза або несподівана зустріч підкажуть вам правильний напрямок. Настав час діяти без страху.