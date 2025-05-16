Ці знаки зодіаку практично ніколи не дотримуються своїх обіцянок: на них не варто покладатися

Які знаки зодіаку не дотримуються обіцянок / © Freepik

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Напевно, кожен має знайомого, який каже: «Я вже під’їжджаю», а сам з’являється через дві години. Чи він обіцяє вам допомогти перевезти речі, а потім «забуває», бо в нього «щось сталося». Експерти з астрології назвали трьох знаків, які можуть мати найкращі наміри, але просто не підходять для того, щоб стати підтримкою, коли справа стосується виконання обіцянок.

Близнята

Цей знак зодіаку вірить у те, що дотримається кожної обіцянки, яку дає собі чи іншим. Він з величезним ентузіазмом скаже: «Звісно, я піду!» і «Розраховуйте на мене!», але потім щось інше відволіче його увагу і він піде далі, забувши про сказане.

Стрілець

Стрільці понад усе цінують свою свободу, очікування інших людей їх не обходить. Обіцянка для цього знаку — це тимчасова угода, а не священна клятва. Тож, якщо у Стрільця зміняться плани, він вирушить назустріч новим пригодам, забувши про те, що щось комусь обіцяв. Стрільці можуть з легкістю роздавати обіцянки і так само легко забувати про них.

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Риби

Риби пообіцяють все, що завгодно, а потім просто зникнуть з поля зору. Тягар зобов’язань тисне на них, і коли вони почуваються пригніченими, то схильні замикатися й сподіватися на те, що все якось саме собою владнається. Хоча цей знак вкрай чутливий і просто не хоче засмучувати інших, саме тому він не може сказати «ні» й не виконує того, що пообіцяв. І це відбувається не зі злого умислу, Риби таким чином намагаються уникнути конфлікту.