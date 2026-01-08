Ці зимові шапки більше не актуальні: вони додають з десяток років і спотворюють загальний образ

Які шапки в антитрендах 2026 року / © Unsplash

Зима — час теплих шапок, але не всі моделі вигідно підкреслюють обличчя і стиль. Деякі фасони вже давно вийшли із моди, їх не варто носити 2026 року. До того ж, ці головні убори додають зайвих років та роблять образ важким і недбалим. Розповідаємо, про які зимові шапки краще забути назавжди, а що вибрати натомість.

Які зимові шапки в антитрендах 2026 року

Які шапки в антитрендах 2026 року / © Freepik

В’язані шапки з високою маківкою. Такі моделі стягують обличчя, підкреслюють зморшки та роблять голову непропорційно великою. Ці шапки часто перетискають волосся, що робить зачіску пласкою та неприродною. Крім того, вони не підходять для круглого або квадратного обличчя, тому ще більше спотворюють риси.

Які шапки в антитрендах 2026 року / © www.freepik.com/free-photo

Шапки з великими помпонами та надмірним декором. Яскраві елементи привертають увагу до обличчя і можуть робити образ перевантаженим, особливо у жінок після 40 років. Помпони та великі аплікації часто додають «дитячого» ефекту, що робить загальний аутфіт менш елегантним. Такі шапки важко поєднувати з класичними пальтами чи пуховиками, тому їх краще не носити взагалі.

Які шапки в антитрендах 2026 року / © Instagram

Шапки-капюшони чи об’ємні балаклави. Ці моделі приховують контури обличчя, роблять образ неохайним і додають зайвих років. Об’ємні капюшони тиснуть на обличчя, створюючи ефект втомленості, а за яскравого освітлення можуть підкреслювати тіні та зморшки. Також вони погано поєднуються з акцентними деталями верхнього вбрання, наприклад, з шарфами чи хутряними комірами.

Що обрати натомість: які зимові шапки у трендах 2026 року

Які шапки в антитрендах 2026 року / © Freepik

Тонкі в’язані шапки, що повторюють форму голови. Вони мають елегантний вигляд і вигідно підкреслюють привабливість рис обличчя. Такі моделі не додають об’єму зверху і дозволяють зачісці залишатися живою та природною. Крім того, підходять для будь-якої форми обличчя, від овальної до квадратної.

Які шапки в антитрендах 2026 року / © Freepik

Берети та шапки з невеликим декором — додають образу легкості і візуально омолоджують. Міні-декор не перевантажує образ і гармонійно поєднується з верхнім одягом будь-якого стилю. Берети особливо добре підкреслюють вилиці та очі, роблячи риси обличчя тендітними та водночас виразними.

Які шапки в антитрендах 2026 року / © pixabay.com