Ця ароматна рослина може захистити балкон від комарів: як її виростити

Базилік / © pixabay.com

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Лимонний базилік давно цінують не лише як ароматну приправу, а й як рослину, якій приписують здатність відлякувати комарів. Завдяки вираженому цитрусовому аромату його часто висаджують у горщиках на балконах, щоб зробити відпочинок на свіжому повітрі комфортнішим.

Про це повідомило видання Interia Kobieta.

Лимонний базилік — це ароматний різновид звичайного базиліка, який легко впізнати за свіжим цитрусовим запахом. Його часто додають до риби, морепродуктів, салатів, десертів та інших страв. Найбільш виражений аромат має свіже листя, тому його зазвичай використовують одразу після зрізання, а не сушать.

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Рослина утворює компактний кущ заввишки до 40 сантиметрів із подовженим світло-зеленим листям. Вона однаково добре росте як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах чи горщиках. Через любов до тепла лимонний базилік найчастіше вирощують як сезонну культуру.

Характерний аромат рослини забезпечують ефірні олії, що містяться в листках і стеблах. Серед основних компонентів науковці називають цитраль і ліналоол. Лабораторні дослідження показали, що концентрована ефірна олія лимонного базиліка здатна відлякувати комарів. Вважається, що ці сполуки маскують запах людини та впливають на нервову систему комах.

Втім, дослідники застерігають: такі результати були отримані саме під час експериментів із концентрованою ефірною олією. Наразі немає переконливих доказів того, що жива рослина на балконі чи в саду забезпечує такий самий ефект. Якщо базилік і допомагає відлякувати комарів, то лише на невеликій відстані.

Виростити лимонний базилік нескладно. Насіння висівають із березня до квітня, хоча посадку можна продовжувати й до серпня. Перші сходи зазвичай з’являються вже через один-два тижні, після чого кущ швидко набирає зелену масу. Із настанням заморозків, коли температура опускається до 0 °C, рослина гине.

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Найкраще базилік почувається на добре освітленому сонячному місці, захищеному від сильного вітру. До ґрунту він невибагливий і добре росте у звичайній садовій землі з додаванням компосту. Водночас рослина потребує регулярного поливу, особливо в спекотну погоду. Якщо горщик стоїть на сонячному балконі, зволожувати ґрунт може знадобитися щодня.

Щоб уникнути застою води, який базилік переносить погано, на дно горщика рекомендують насипати шар дренажу, наприклад керамзиту. У період активного росту рослину також бажано підживлювати натуральними добривами — компостом або біогумусом — приблизно раз на два тижні.

Для формування пишного куща базилік радять регулярно прищипувати. Це стимулює утворення нових пагонів і робить рослину густішою. Листя можна зрізати протягом усього сезону, а найкраще використовувати його одразу після збору, коли аромат найінтенсивніший. Після обрізання базилік швидко відрощує нові пагони.

Зі шкідниками ця рослина стикається нечасто. Основною проблемою може стати надмірна вологість, яка сприяє розвитку борошнистої роси. Щоб запобігти грибковим захворюванням, варто забезпечити хороший дренаж, не заливати ґрунт водою та періодично проріджувати листя для кращої циркуляції повітря.

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Лимонний базилік добре сусідить із багатьма городніми та декоративними культурами. Його часто висаджують поруч із помідорами, а також поєднують із лавандою, котячою м’ятою, запашною геранню чи лимонною вербеною. Крім того, він добре росте поряд із чебрецем, кропом, орегано, майораном і цибулею-шніт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про прості способи, які справді допоможуть позбутися комарів у квартирі.

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