Ця бюджетна риба може замінити лосось: у ній багато білка та менше жиру

Яку рибу їсти замість лосося — користь форелі для здоров’я / © Associated Press

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Лосось залишається одним із найпопулярніших варіантів для тих, хто хоче додати до раціону корисну рибу. Однак гідною альтернативою йому може стати райдужна форель. Вона містить багато білка, водночас є менш калорійною та має нижчий вміст жиру.

Про це повідомило польське видання Planeta.pl.

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У 100 г райдужної форелі міститься близько 20 г повноцінного білка. Він забезпечує організм необхідними амінокислотами та допомагає підтримувати м’язову масу.

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Форель також є джерелом калію, селену, магнію та фосфору. У її м’ясі містяться вітамін А та вітаміни групи В, зокрема В12. Залежно від виду риби, її раціону та умов вирощування, вона також може забезпечувати організм вітаміном D та омега-3 жирними кислотами.

Ще одна перевага форелі — відносно низький вміст ртуті. Крім того, цю рибу вважають легкозасвоюваною.

Форель чи лосось: що калорійніше

Помітна різниця між райдужною фореллю та вирощеним атлантичним лососем полягає в калорійності. У 100 г форелі міститься близько 140 ккал, тоді як у такій самій кількості вирощеного атлантичного лосося — приблизно 200 ккал.

Тому форель може підійти тим, хто прагне отримувати достатньо білка, але водночас стежить за калорійністю раціону.

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Водночас за вмістом омега-3 жирних кислот лосось має перевагу. Форель також містить важливі EPA та DHA, однак у 100 г лосося їх зазвичай більше. Ці жирні кислоти необхідні для нормальної роботи організму, зокрема серцево-судинної та нервової систем.

Як краще готувати форель

На поживність готової страви значною мірою впливає спосіб приготування. Під час смаження риба вбирає частину жиру зі сковороди, через що калорійність страви зростає.

Більш збалансованим варіантом може бути форель, приготована на пару або запечена в духовці на пергаменті з невеликою кількістю жиру.

Подавати її можна з крупами, картоплею або цільнозерновим хлібом та овочами. Для приправлення достатньо лимона, перцю, часнику, кропу та невеликої кількості оливкової олії.

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Водночас повністю замінювати лосось фореллю немає потреби. Обидві риби є джерелами білка та інших поживних речовин, але їхній склад відрізняється: форель менш калорійна, тоді як лосось зазвичай містить більше жиру та омега-3 кислот EPA і DHA.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звичайна перлова крупа може стати корисним доповненням до щоденного меню, допомагаючи підтримувати здоров’я серця.

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