- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 1 хв
Ця дивна підгодівля змусить орхідею випустити одразу багато квітконосів, навіть якщо вона не цвіла понад два роки
Якщо орхідея довго не показує своїх квітів, причин може бути багато. Але ми зосередимося на головному — як пробудити її красу. І не хвилюйтесь, робити щось надзвичайне не потрібно.
Зазвичай орхідея зацвітає близько трьох разів на рік. Якщо ж цього не сталося жодного разу, рослина може страждати через брак світла або вологи, надмірне зволоження чи нестачу поживних речовин.
Є простий спосіб підбадьорити квітку — використати звичайний зелений чай. Існує два варіанти: ви можете розсипати заварку прямо у горщик або полити орхідею настоянкою чаю. Головне — обирати чистий зелений чай без ароматизаторів та добавок.
Щоб прискорити цвітіння, візьміть сухий пакетик чаю, розірвіть його та пересипте заварку у вазон. Повторюйте процедуру один раз на місяць протягом весни та літа — цього зазвичай достатньо.
Якщо хочете приготувати рідке підживлення, заваріть чай в окропі, дайте охолонути, процідіть і полийте рослину як звичайною водою. Пам’ятайте: чайні пакетики використовувати не варто — лише їхній вміст. Не перевантажуйте орхідею цим добривом, інакше ефект може бути протилежним.
Якщо квітка виглядає ослабленою, можна приготувати “цілющий коктейль”. Залийте 1 чайну ложку зеленого чаю 1 літром окропу і настоюйте 4 години. Окремо змішайте 1 чайну ложку меду з двома зубцями часнику, залийте 1 літром води і теж дайте настоятися. Процідіть обидва розчини і змішайте їх. Полийте орхідею отриманою сумішшю раз на 10 днів — після такої “ударної дози” рослина має обов’язково зацвісти.