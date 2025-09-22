Ця дивна підгодівля змусить орхідею випустити одразу багато квітконосів, навіть якщо вона не цвіла понад два роки

Чим підживити орхідею / © unsplash.com

Зазвичай орхідея зацвітає близько трьох разів на рік. Якщо ж цього не сталося жодного разу, рослина може страждати через брак світла або вологи, надмірне зволоження чи нестачу поживних речовин.

Є простий спосіб підбадьорити квітку — використати звичайний зелений чай. Існує два варіанти: ви можете розсипати заварку прямо у горщик або полити орхідею настоянкою чаю. Головне — обирати чистий зелений чай без ароматизаторів та добавок.

Щоб прискорити цвітіння, візьміть сухий пакетик чаю, розірвіть його та пересипте заварку у вазон. Повторюйте процедуру один раз на місяць протягом весни та літа — цього зазвичай достатньо.

Якщо хочете приготувати рідке підживлення, заваріть чай в окропі, дайте охолонути, процідіть і полийте рослину як звичайною водою. Пам’ятайте: чайні пакетики використовувати не варто — лише їхній вміст. Не перевантажуйте орхідею цим добривом, інакше ефект може бути протилежним.

Якщо квітка виглядає ослабленою, можна приготувати “цілющий коктейль”. Залийте 1 чайну ложку зеленого чаю 1 літром окропу і настоюйте 4 години. Окремо змішайте 1 чайну ложку меду з двома зубцями часнику, залийте 1 літром води і теж дайте настоятися. Процідіть обидва розчини і змішайте їх. Полийте орхідею отриманою сумішшю раз на 10 днів — після такої “ударної дози” рослина має обов’язково зацвісти.