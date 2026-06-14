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Ця французька стрижка стане хітом літа-2026 — вона пасує всім
Стрижка, яку полюбляють французькі жінки, омолоджує та не потребує складного догляду.
Француженки вже давно надихають beauty-індустрію у усьому світі. Французька краса — одна з тих, що не вимагає особливих зусиль: там немає 10-крокових процедур чи складного контурування, лише акцент на природній вроді. Не дивно, що остання стрижка, яка знову набуває популярності цього літа — чубчик по-французьки.
Про трендову зачіску цього сезону, повідомили експерти Harpers Bazaar.
Нair-експерти наголошують, що ця зачіска є однією з найстабільніших в історії Франції. Чубчик, що вирізняється м’якими рисами прикрашав обличчя найвідоміших жінок культури протягом десятиліть, від Бріжит Бардо до Джейн Біркін. Тепер знову він у у центрі уваги.
Що робить особливим чубчик по-французьки
Чубчик по-французьки — це не стільки повна зміна стрижки, скільки додавання м’якого, повітряного чубчика. Таке обрамлення обличчя миттєво надає простому волоссю відчуття стилізації.
«Його слід стригти точковим машинкою або бритвою, щоб форма залишалася легкою, а не важкою чи надто складною. Такий чубчик добре поєднується з волоссям середньої довжини або трохи довшого. Він природно відростає, утворюючи пасма, які гармонійно обрамляють обличчя», — розповів перукар Люк Бенсон.
«Французький чубчик» стає дедалі популярнішим, бо відображає загальну тенденцію у світі моди до природної краси, яка не вимагає особливого догляду. Ця зачіска м’якша і навмисно розпущена, а тому є більш зручною альтернативою жорсткій та часто складній укладці чубчика.
Як зробити чубчик по-французьки
У перукаря попросіть м’який, тонкий чубчик з довшими краями, що обрамляють обличчя. Головне — уникати чогось надто прямолінійного або важкого.
«Попросіть чубчик, який плавно поєднується з рештою стрижки, оскільки сучасний французький чубчик має відчуватися інтегрованим, а не різко відокремленим чи з прямою лінією», — радить стиліст Джейк Унгер,
Укладання чубчика також має бути мінімальним і продуманим. Він особливо добре виглядає на волоссі середньої довжини і густи.
Також важливо враховувати форму обличчя перед укладанням. Чубчика чудово виглядатиме на всіх панянках, але особливо пасує до довгих, овальних та серцеподібних облич.
Нагадаємо, ми писали про те, як часто потрібно підстригати волосся. Експерти наголошують, що це потрібно робити. але інтервали між підстриганнями залежать від багатьох факторів.