Кара Делевінь / © Associated Press

Реклама

Француженки вже давно надихають beauty-індустрію у усьому світі. Французька краса — одна з тих, що не вимагає особливих зусиль: там немає 10-крокових процедур чи складного контурування, лише акцент на природній вроді. Не дивно, що остання стрижка, яка знову набуває популярності цього літа — чубчик по-французьки.

Про трендову зачіску цього сезону, повідомили експерти Harpers Bazaar.

Нair-експерти наголошують, що ця зачіска є однією з найстабільніших в історії Франції. Чубчик, що вирізняється м’якими рисами прикрашав обличчя найвідоміших жінок культури протягом десятиліть, від Бріжит Бардо до Джейн Біркін. Тепер знову він у у центрі уваги.

Реклама

Що робить особливим чубчик по-французьки

Чубчик по-французьки — це не стільки повна зміна стрижки, скільки додавання м’якого, повітряного чубчика. Таке обрамлення обличчя миттєво надає простому волоссю відчуття стилізації.

«Його слід стригти точковим машинкою або бритвою, щоб форма залишалася легкою, а не важкою чи надто складною. Такий чубчик добре поєднується з волоссям середньої довжини або трохи довшого. Він природно відростає, утворюючи пасма, які гармонійно обрамляють обличчя», — розповів перукар Люк Бенсон.

«Французький чубчик» стає дедалі популярнішим, бо відображає загальну тенденцію у світі моди до природної краси, яка не вимагає особливого догляду. Ця зачіска м’якша і навмисно розпущена, а тому є більш зручною альтернативою жорсткій та часто складній укладці чубчика.

Як зробити чубчик по-французьки

У перукаря попросіть м’який, тонкий чубчик з довшими краями, що обрамляють обличчя. Головне — уникати чогось надто прямолінійного або важкого.

Реклама

«Попросіть чубчик, який плавно поєднується з рештою стрижки, оскільки сучасний французький чубчик має відчуватися інтегрованим, а не різко відокремленим чи з прямою лінією», — радить стиліст Джейк Унгер,

Укладання чубчика також має бути мінімальним і продуманим. Він особливо добре виглядає на волоссі середньої довжини і густи.

Також важливо враховувати форму обличчя перед укладанням. Чубчика чудово виглядатиме на всіх панянках, але особливо пасує до довгих, овальних та серцеподібних облич.

Дакота Джонсон. / © Associated Press

Кара Делевінь. / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс. / © Associated Press

Нагадаємо, ми писали про те, як часто потрібно підстригати волосся. Експерти наголошують, що це потрібно робити. але інтервали між підстриганнями залежать від багатьох факторів.

Реклама

Новини партнерів