Ця хвороба може назавжди позбавити зору: більшість людей дізнаються про це запізно

Зір / © Credits

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Майже 1000 людей в Угорщині щороку повністю втрачають зір через ускладнення цукрового діабету. Хоча у 90% випадків цій сліпоті можна було б запобігти завдяки вчасному обстеженню.

Про це пише Egészségkalauz.

В Угорщині живе 1,4 мільйона діабетиків, і майже третина з них ніколи не перевіряла зір. Це небезпечно, адже важкі ускладнення діабету тривалий час розвиваються без жодних симптомів. Коли людина нарешті помічає, що почала бачити гірше, повернути зір уже неможливо. Найчастіше через це сліпнуть люди працездатного віку — від 20 до 65 років.

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«Як тільки ми інвестуємо в адекватну мережу скринінгу, інвестиції можуть принести десятикратну віддачу завдяки запобіганню сліпоти», — зазначив директор офтальмологічної клініки Університету Земмельвайс Золтан Жольт Надь.

Він підкреслив, що фінансові збитки держави від втрати працездатності громадян у п’ять разів перевищують витрати, які необхідні на закупівлю обладнання та організацію вчасних оглядів.

Для розв’язання проблеми в Університеті Земмельвайса вже протестували пілотний проєкт за участю штучного інтелекту. У двох невеликих містечках сімейні лікарі за допомогою спеціальної камери робили знімки очного дна пацієнтів, а нейромережа оцінювала результати.

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ШІ виявляв патології з точністю понад 90%, направляючи до профільних офтальмологів лише людей із підозрою на захворювання. Це дозволило суттєво розвантажити спеціалізовані клініки.

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Медична спільнота закликає уряд Угорщини впровадити цю систему на загальнонаціональному рівні, покращити координацію між лікарями різних ланок, посилити інформування населення та забезпечити державне фінансування сучасних ліків проти ускладнень діабету.

Нагадаємо, у Великій Британії звичайне намагання розслабити м’язи обличчя ледь не коштувало зору молодому пацієнту. Популярний у побуті ручний масажний пістолет став причиною важкої офтальмологічної травми, яку раніше фіксували лише після масштабних автомобільних аварій або сильних прямих ударів.

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