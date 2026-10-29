Ця кнопка на iPhone здатна на значно більше: корисний трюк, про який здогадуються не всі

iPhone

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Фізична кнопка Action Button на iPhone може стати значно кориснішою, якщо налаштувати її для швидкого доступу одразу до кількох важливих функцій.

Журналістка видання ZDNET зізналася, що тривалий час використовувала цей елемент лише для перемикання звукового режиму, аж поки поради користувачів соцмережі Reddit не відкрили нові можливості смартфона. Завдяки простим налаштуванням через одну кнопку тепер можна миттєво вмикати ліхтарик, створювати голосові нотатки, перекладати текст чи розпізнавати музичні треки.

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Як налаштувати кнопку

Спочатку запустіть додаток «Команди» та створіть нову папку, куди додайте всі потрібні функції для Action Button. Це можуть бути опції для швидкого увімкнення ліхтарика, запису аудіонататок, перекладу слів або розпізнавання пісень через Shazam.

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Після цього відкрийте «Параметри», зайдіть у меню налаштування Action Button та гортайте список, поки не побачите розділ «Команди». Натисніть на нього та вкажіть вашу щойно створену папку. Тепер при натисканні цієї кнопки на екрані з’являтиметься меню зі всіма вибраними інструментами.

Налаштування кнопки для швидкого перемикання режимів фокусування

Фізичну кнопку Action Button можна легко запрограмувати на зміну функцій залежно від того, який саме режим фокусування зараз увімкнено. Оглядачка видання активно застосовує ці налаштування під час робочого дня, відпочинку та спортивних тренувань, підбираючи окремі дії під кожну ситуацію.

Зокрема, їй знадобився швидкий доступ до будильників саме тоді, коли на смартфоні працює режим «Сон». Для цього у додатку «Команди» вона створила правило: якщо активне фокусування «Сон», пристрій відкриває «Годинник», а в усіх інших випадках запускаються «Карти». Додавання другої умови дозволяє одній і тій самій кнопці виконувати зовсім різні завдання у відповідний час доби.

Які додаткові функції можна налаштувати на Action Button

Компанія Apple значно спростила процес створення команд: відтепер користувачам достатньо описати бажану завдання голосом або текстовим повідомленням, після чого додаток самостійно сформує необхідний алгоритм за принципом «якщо — то».

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Наприклад, для режиму «За кермом» можна задати автоматичне відкриття навігатора чи гаражних воріт під час наближення до будинку. Коли ви дивитеся телевізор, Action Button може миттєво викликати віртуальний пульт Apple TV на екрані смартфона, а під час увімкненого режиму «Фітнес» — одразу запускати улюблений музичний сервіс.

Під час відключення світла смартфон можна зарядити від заздалегідь зарядженого повербанка, який варто тримати напоготові й регулярно перевіряти. Ще один простий спосіб — зарядити телефон через USB-порт автомобіля, але під час підключення краще завести двигун, щоб не розрядити акумулятор автівки.

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