ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

Ця математична головоломка доведе, що ви геній — спробуйте за 5 секунд

Головоломка, яка перевіряє логіку й уважність. Здається простою, але насправді викликає суперечки навіть серед найрозумніших.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Загадака

Загадака / © Pexels

Хочете дізнатися, наскільки добре працює ваш мозок? Ця, на перший погляд, проста задача викликає ланцюгову реакцію в соцмережах. Якщо ви вважаєте себе «мозком сім’ї», то маєте лише п’ять секунд, аби підтвердити це на ділі. Завдання настільки заплутане, що з ним не впорались навіть ті, хто звик вирішувати задачі на логіку «на раз-два».

Про це пише Mirror.

Все починається з нібито звичайних прикладів:

11 + 11 = 4

12 + 12 = 6

13 + 13 = 8

А тепер увага — 14 + 14 =?

Вам потрібно не просто додати — а зрозуміти логіку. Інакше провал і сором.

Ця задача вже стала хітом у Британії, де користувачі соцмереж масово сперечаються про правильну відповідь. Багато хто звертає увагу: це не математика в чистому вигляді, а головоломка на абстрактне мислення. Успішне її розв’язання вимагає не лише знань арифметики, а й креативного підходу.

Попри розважальний формат, такого типу задачі — реальний виклик для мозку. Як стверджують нейропсихологи, регулярне вирішення таких головоломок:

  • підвищує концентрацію,

  • активізує короткочасну пам’ять,

  • покращує аналітичне мислення.

Розгадка: як все працює

Ключ у закономірності. 11 + 11 = 4 — це не про суму чисел, а про кількість літер у записі результату. Наприклад:

11 + 11 = 22 → слово «двадцять два» (українською) має 12 літер, але в оригіналі підрахунок англійською: «twenty two» → 10 літер → ні, не збігається.

Тут інша логіка:

11 + 11 → 2 одинадцять → двічі 11 → 22 → 2 + 2 = 4

12 + 12 → 24 → 2 + 4 = 6

13 + 13 → 26 → 2 + 6 = 8

14 + 14 → 28 → 2 + 8 = 10

Правильна відповідь — 10.

Тобто йдеться про цифрову суму отриманого результату.

Якщо вам вдалося вирішити попередню задачу, готові до наступного рівня складності?

Цю задачу створили у Британському центрі урядового зв’язку (GCHQ). Її часто пропонують фахівцям із кібербезпеки для перевірки логіки та кмітливості.

Перед вами набір слів:

  • Мэдисон

  • Сатурн

  • Делать

  • Азот

  • Исход

Завдання — знайти зайве або вивести приховану закономірність. Вирішили? Не поспішайте — часу обмежено не буде, але, якщо не зможете впоратись за 30 хвилин — пора подумати про каву.

У час цифрових технологій мозок все частіше «віддає» задачі калькуляторам, смартфонам і штучному інтелекту. Але здатність швидко аналізувати, бачити приховані зв’язки і оригінально мислити стає все більш затребуваною. Особливо у світі, де інформація — головна зброя.

Нагадаємо, іпотечна компанія Crawford Mulholland вирішила перевірити уважність користувачів, запропонувавши обрати «час, найближчий до опівночі» з чотирьох варіантів:

A) 11:55
B) 00:06
C) 11:50
D) 00:03

Попри те, що подібні задачі здаються знайомими та нескладними, ця викликала справжній резонанс. У коментарях до відео розгорілися палкі суперечки, адже думки учасників розділилися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
358
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