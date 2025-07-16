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- Категорія
- Різне
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Ця математична головоломка доведе, що ви геній — спробуйте за 5 секунд
Головоломка, яка перевіряє логіку й уважність. Здається простою, але насправді викликає суперечки навіть серед найрозумніших.
Хочете дізнатися, наскільки добре працює ваш мозок? Ця, на перший погляд, проста задача викликає ланцюгову реакцію в соцмережах. Якщо ви вважаєте себе «мозком сім’ї», то маєте лише п’ять секунд, аби підтвердити це на ділі. Завдання настільки заплутане, що з ним не впорались навіть ті, хто звик вирішувати задачі на логіку «на раз-два».
Про це пише Mirror.
Все починається з нібито звичайних прикладів:
11 + 11 = 4
12 + 12 = 6
13 + 13 = 8
А тепер увага — 14 + 14 =?
Вам потрібно не просто додати — а зрозуміти логіку. Інакше провал і сором.
Ця задача вже стала хітом у Британії, де користувачі соцмереж масово сперечаються про правильну відповідь. Багато хто звертає увагу: це не математика в чистому вигляді, а головоломка на абстрактне мислення. Успішне її розв’язання вимагає не лише знань арифметики, а й креативного підходу.
Попри розважальний формат, такого типу задачі — реальний виклик для мозку. Як стверджують нейропсихологи, регулярне вирішення таких головоломок:
підвищує концентрацію,
активізує короткочасну пам’ять,
покращує аналітичне мислення.
Розгадка: як все працює
Ключ у закономірності. 11 + 11 = 4 — це не про суму чисел, а про кількість літер у записі результату. Наприклад:
11 + 11 = 22 → слово «двадцять два» (українською) має 12 літер, але в оригіналі підрахунок англійською: «twenty two» → 10 літер → ні, не збігається.
Тут інша логіка:
11 + 11 → 2 одинадцять → двічі 11 → 22 → 2 + 2 = 4
12 + 12 → 24 → 2 + 4 = 6
13 + 13 → 26 → 2 + 6 = 8
14 + 14 → 28 → 2 + 8 = 10
Правильна відповідь — 10.
Тобто йдеться про цифрову суму отриманого результату.
Якщо вам вдалося вирішити попередню задачу, готові до наступного рівня складності?
Цю задачу створили у Британському центрі урядового зв’язку (GCHQ). Її часто пропонують фахівцям із кібербезпеки для перевірки логіки та кмітливості.
Перед вами набір слів:
Мэдисон
Сатурн
Делать
Азот
Исход
Завдання — знайти зайве або вивести приховану закономірність. Вирішили? Не поспішайте — часу обмежено не буде, але, якщо не зможете впоратись за 30 хвилин — пора подумати про каву.
У час цифрових технологій мозок все частіше «віддає» задачі калькуляторам, смартфонам і штучному інтелекту. Але здатність швидко аналізувати, бачити приховані зв’язки і оригінально мислити стає все більш затребуваною. Особливо у світі, де інформація — головна зброя.
Нагадаємо, іпотечна компанія Crawford Mulholland вирішила перевірити уважність користувачів, запропонувавши обрати «час, найближчий до опівночі» з чотирьох варіантів:
A) 11:55
B) 00:06
C) 11:50
D) 00:03
Попри те, що подібні задачі здаються знайомими та нескладними, ця викликала справжній резонанс. У коментарях до відео розгорілися палкі суперечки, адже думки учасників розділилися.