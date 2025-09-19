- Дата публікації
Ця морська риба найбільш недооцінена, а дарма: вона недорога, дуже смачна і неймовірно корисна
Ця риба має вишуканий смак, поживна та дієтична. Якщо ви хочете урізноманітнити свій раціон без зайвих витрат, обов’язково додайте її до свого меню.
Коли йдеться про корисну та смачну рибу, більшість одразу згадує сьомгу, дораду чи форель. Але є вид, який чомусь недооцінюють і навіть ігнорують. А даремно, адже ця риба коштує в рази дешевше, продається у будь-якому магазині та має унікальні властивості для здоров’я. Йдеться про сайру.
Чому варто звернути увагу на сайру
Сайра — морська риба з родини скумбрієвих. Вона має приємний, насичений смак, ніжне м’ясо та багатий набір мікроелементів. У Японії її вважають делікатесом, а у нас вона переважно зустрічається в консервованому вигляді. Хоча саме запечена та смажена сайра розкриває свій справжній вишуканий смак.
Чому сайру часто недооцінюють? Багато хто звик вважати, що цінність риби визначається її ціною. Через це сайра опинилася «в тіні» дорогих сортів. Проте за корисністю вона не поступається червоній рибі, а іноді навіть перевершує її.
Яка користь сайри для здоров’я
Омега-3 жирні кислоти — підтримують роботу серця та судин, знижують рівень «поганого» холестерину.
Вітаміни А, D та групи B — зміцнюють імунітет, нервову систему й кістки.
Йод і фосфор — необхідні для щитоподібної залози та мозкової активності.
Легкозасвоюваний білок — чудово підходить для людей, які хочуть зберігати м’язовий тонус.
Як приготувати сайру, щоб відчути її справжній вишуканий смак
Запікання у фользі з лимоном і зеленню — зберігає максимум соковитості, користі та ніжності.
Гриль чи сковорода-гриль. Таке приготування надаватиме апетитної скоринки та виразного аромату.
Рибний суп із сайри — легкий і корисний варіант для всієї родини.
Домашні консерви — з мінімумом спецій, але з максимумом природного смаку.