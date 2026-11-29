Яка користь мойви: як приготувати / © Фото з відкритих джерел

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Коли йдеться про корисну морську рибу, більшість згадує дорогі сорти або звичні продукти, які регулярно з’являються на домашньому столі. Але є ще один варіант, який часто залишається поза увагою, — це мойва. Ця невелика риба доступна за ціною, швидко готується та має приємний насичений смак. До того ж вона містить повноцінний білок, омега-3 жирні кислоти й важливі мікроелементи.

Чим корисна мойва та що міститься в її складі

Мойва належить до морських риб із родини корюшкових. Попри невеликі розміри, вона має досить поживний склад. Дослідження, опубліковане Journal of Food Composition and Analysis, підтверджує, що ця риба є джерелом поліненасичених жирних кислот, вітамінів і мінералів.

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Ось чим цінна мойва:

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Омега-3 жирні кислоти — необхідні для нормальної роботи серцево-судинної системи та мозку. Організм не виробляє їх у достатній кількості самостійно, тому важливо отримувати з їжею.

Повноцінний білок — потрібен для підтримання м’язів, відновлення тканин і нормальної роботи організму.

Вітамін B12 — бере участь у кровотворенні та підтримує нормальну роботу нервової системи.

Селен і фосфор — важливі для обміну речовин, роботи щитоподібної залози та підтримання здоров’я кісток.

За даними канадського галузевого ресурсу Seafood from Canada, у 100 г мойви міститься приблизно 15 г білка, а також кальцій, калій та залізо.

Як смачно приготувати мойву

Найпростіший спосіб — запекти рибу в духовці. Для цього достатньо розморозити мойву, промити, обсушити паперовими рушниками, посолити, додати чорний перець і трохи паприки. Викладіть тушки на деко з пергаментом, злегка змастіть олією та запікайте за температури 200 °C приблизно 15–20 хвилин. Час залежить від розміру риби.

Ще один гарний варіант — приготувати мойву на сковороді. Обваляйте обсушені тушки в невеликій кількості борошна з сіллю та обсмажте на розігрітій олії до золотистої скоринки з обох боків. Подавайте з лимоном, зеленню або овочевим салатом.

Мойва також добре смакує запеченою, з цибулею та лимонним соком. Так можна приготувати одразу кілька порцій без складних маринадів і дорогих інгредієнтів.

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Як вибрати якісну мойву

Під час купівлі замороженої риби звертайте увагу на цілісність тушок і кількість льоду в пакованні. Надмірна крижана глазур може свідчити про неправильне зберігання або повторне заморожування. Після розморожування риба повинна мати природний морський запах, без різкої кислої чи неприємної нотки.

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