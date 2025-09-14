Ця небезпечна фраза руйнує дітям життя: батьки в жодному разі її не повинні говорити

Які слова не можна говорити своїй дитині / © Freepik

Слова батьків мають надзвичайну силу. Вони здатні підтримати дитину, подарувати їй віру в себе, але можуть і зруйнувати впевненість на довгі роки. Психологи попереджають, що є висловлювання, які категорично не можна вживати під час спілкування з дітьми.

Чому одна фраза стає небезпечною для майбутнього дітей

Фраза «Ти нічого не можеш» — одна з найруйнівніших. Дорослому може здаватися, що це звичайний докір, сказаний у запалі емоцій. Проте для дитини ці слова звучать як вирок. Малеча починає вірити, що справді ні на що не здатна. Це формує низьку самооцінку, страх перед новими завданнями та звичку швидко здаватися.

Діти, які часто чують подібні слова, виростають невпевненими у собі. Їм значно складніше досягати успіху в навчанні, кар’єрі та особистих стосунках. Постійне відчуття власної неспроможності заважає реалізувати потенціал і робить людину залежною від чужої думки.

Як правильно говорити з дітьми, щоб вони росли впевненими у собі

Замість руйнівних фраз варто використовувати слова підтримки у спілкуванні зі своєю малечею:

«У тебе вийде, якщо спробуєш ще раз».

«Давай подумаємо разом, як це зробити».

«Я бачу, що ти стараєшся, і це найголовніше».

Такі слова формують у дитини віру у власні сили, мотивують на нові спроби та зміцнюють довіру до батьків.