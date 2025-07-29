Ця непомітна функція у пральній машинці допоможе зекономити до 4000 грн на електриці

Як зробити пральну машинку ефективнішою / © Freepik

Реклама

В умовах зростання тарифів українці все частіше шукають способи, як зекономити на сплаті за комунальні послуги. І один із таких способів заощадження є у пралці. Спеціаліст з ремонту та роботи побутової техніки, Раян Адамс, радить користуватися додатковим режимом відтискання перед сушінням речей. Такий простий крок допомагає значно зменшити вологість білизни, скоротити час роботи сушарки та знизити споживання електроенергії. За підрахунками експертів, це може зекономити до 4000 гривень на рік. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Які ще корисні поради для економії електроенергії

Не перевантажуйте барабан, особливо коли перете великі речі, як-от постіль чи рушники.

Завжди перевіряйте кишені, дрібні металеві чи пластикові предмети можуть пошкодити деталі пральної машинки.

Очищуйте фільтр сушарки після кожного циклу, щоб запобігти перегріванню, пожежам і зайвому споживанню електроенергії.